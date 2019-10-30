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精誠與兆豐證券合作 推理財迎賓服務機器人

2019-10-30 15:16經濟日報 記者何佩儒／即時報導

繼全台首創的AI on LINE社群理財服務「Mega理財小祕書」，精誠（6214）今（30）日宣布，再度與兆豐證券攜手推出全台證券業首創的理財迎賓服務機器人「小貝」，讓精誠的NLP（Natural Language Processing）認知技術不只運用在LINE@上，更結合智能RPA（Robotic Process Automation）與OCR（Optical Character Recognition）的感知技術，將智能理財服務從虛擬走向實體。

精誠資訊總經理林隆奮表示，隨金融科技浪潮崛起，金融服務業的業務模式、產品、流程和應用系統的開發，都有顛覆性創新的特性，促使傳統金融機構和科技業者的合作愈來愈緊密。精誠與兆豐證券過去除了在社群軟體LINE上推出結合AI技術的智能理財服務，也在官方網站推出線上開戶系統、智能客服聊天機器人，此次更推出理財迎賓服務機器人。未來也將持續推出更多AI情境應用，不斷帶動金融科技應用創新。

兆豐證券董事長陳佩君指出，面對少子化、高齡化，可預見金融業在通路服務、後勤支援、流程改善等方面，對機器人的應用將會愈來愈普遍。透過影像辨識、語音辨識、語意分析、人工智慧、大數據等金融科技的應用，既可以解決傳統客服占線待機的問題，在分公司的實體場域透過人工智慧與機器人的整合，也能做為迎賓接待、客戶服務、商務導覽、整合行銷的整合工具。特別攜手精誠推出這項新的製能應用服務。

陳佩君表示，迎賓機器人「小貝」第一階段主要負責實體通路的迎賓接待、智能應答、股價查詢、商務導覽四項工作，取代許多重複性的工作，將讓營業同仁可以做更有人性化及有溫度的服務，如理財配置的諮商。

聊天機器人精誠金融科技
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