富邦證攜手港交所與Direxion 舉辦投資講座

2019-10-30 13:33 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



投資市場瞬息萬變，為了協助客戶即時掌握全球新趨勢與推陳出新的交易工具規則，富邦證券攜手香港交易所與全球第二大槓桿與反向ETFs發行商Direxion舉辦投資講座，運用主題投資搭配槓反ETF，增加投組靈活度。

香港證券市場受到各種因素影響，恆生指數在過去一季下跌近7％，不僅如此，6月、7月與8月的平均每日成交金額，分別較去年同期下跌24%、23%與8%。但是據香港金管局的資料，目前市場並沒有出現大規模的資金出走現象，銀行體系仍有充足的流動性。香港交易所高級副總裁周曉殷表示，港交所有多種上市交易產品，包括股票、權證、牛熊證和界內證，還有ETF和槓桿反向等，投資者需要多瞭解這些產品，方能在不同市況下靈活使用。

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投資政策方面，周曉殷副總裁建議，在震盪格局中，謹慎調整投資組合的風險水準，更加重視投資組合的防禦性和抗跌性，並多留意政治事件進展，適時提高風險胃納量。選股方面立足具收益性和穩健型行業的龍頭，每逢指數回到支撐點及行業股價回檔時建立部位，方能在股市反彈時，參與到市場行情。

市場波動率加劇，不少投資人善用槓桿或放空ETF順勢操作，成功把握住震盪環境下的投資機會。但槓桿操作是雙刃劍，順風順水時，可透過槓桿投資放大回報，但如槓桿過高又做錯方向，就可能蒙受大額損失。為了讓投資人具備正確投資槓反ETF的觀念與態度，講座當天邀請到Direxion亞太區董事邱琳玲帶給與會投資人有關槓桿、反向ETF資訊的分享。

Direxion是全球規模第二大的槓反ETF發行商，對於槓桿與反向ETF的投資及布局深耕已久。邱琳玲董事表示，因為槓桿與反向ETF被設計來追求所追蹤指數每日報酬的槓桿或反向倍數，具有每日重整（Dailyreset）以及每日複利的特性。

所以很多投資者會疑惑，為什麼今年以來標普500指數漲了20%，在此期間該指數做多三倍的ETF卻不是漲60%？就是因為每日重整和每日複利的特性。

在每日複利計算下，長期持有報酬率會偏離一般標的指數之正向倍數或反向倍數表現，所以不能長期買進持有（Buyand hold），只適合用在波段與短期交易（Swing trading），而且持有期間一定要每天監控市場變化。

回顧過去20年，標普500指數中股息佔了總回報的五成左右，有著舉足輕重的地位，富邦證券對此表示，目前全球負殖利率債券佔整體的三分之一，在各國央行持續貨幣寬鬆政策下，股息成長股將獲得市場更多關注。面對美國景氣擴張期來到末端，加上美中對抗的不確定性大環境下，投資人更應該做好風險管理。

富邦證券建議，可運用傳統基準指數ETF或是Smart Beta中的低波動、連續調升股利企業的主題ETF，構成核心的投資組合。衛星投資組合則以戰術型的槓桿與反向ETF跟隨市況做搭配調整，增加投資組合的多元性及靈活度，以攻守兼備的方式提升防禦能力與獲利能力，創造雙贏局面。