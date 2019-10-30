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那指100期貨上市將滿月 交易熱絡

2019-10-30 13:14經濟日報 記者廖賢龍／即時報導

台灣期交所推出的那指100期貨將滿月，受到交易人歡迎，平均單日交易量在千口以上，由於正逢美股財報公布期，交易人更積極操作期交所的那指100期貨。

法人表示，除科技股財報題材之外，美中貿易談判也影響美國科技股，目前雙方談判呈現樂觀，交易人可考慮採取買多那指100期貨、同時偏空道瓊期貨的策略。

期貨分析師表示，美中貿易談判樂觀對科技股較具正面影響，股市反應也會較偏向科技股，所以，在美國科技股朝正面攀升之下，那斯達克指數有望再走揚；期交所的那指100期貨很貼近芝加哥交易所（CME）的那指期貨，觀察技術面，CME那指期貨也偏正向，比起道瓊及S&P 期貨的技術面線型為強，對期交所的那指100期貨也有偏多影響。

期貨分析師說，期交所的那指100期貨採季度合約，所以相對其他商品的結算壓力較小，在台股容易與美國科技股也有連動之下，交易人操作那指100期貨的接受度很高。

根據統計，自2018年3月22日中美貿易戰爆發引來，雖然過程打打停停，但規模卻不斷擴大。統計至今，當重大利空、利多事件對美股主要指數的影響，那斯達克 100指數的平均漲跌幅為-2.3%與1.68%，皆高於道瓊與S&P500指數。

如果觀察川普在2016年11月8日當選以來，那斯達克 100、道瓊、S&P 500指數的報酬表現，在初期三大指數仍不分軒輊，但截至2019年10月7日為60.78%、44.43%與37.35%，以科技股為主的那斯達克100指數明顯勝過一籌。

期貨分析師也表示，可以拿CME與期交所那指100進行價差套利，在台灣凌晨12點前，如盤中兩者價差達4%即出現這種策略的操作機會。

期貨科技股期交所
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