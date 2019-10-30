SOGO周年慶樂當東區領頭羊 徐旭東：明年景氣樂觀以待

2019-10-30 12:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃阡阡 ／即時報導



SOGO周年慶11月7日開跑，今（30）日遠東集團董事長徐旭東喊出，周年慶目標要達成108億元，還要當東區領頭羊帶來200萬人潮。

至於明年景氣，徐旭東樂觀以待，他認為美中貿易戰休兵就是一個好現象，美中領導者勢必要回到民生經濟需求，而台灣總統的最適人選，同樣也是要能提升台灣經濟。

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適逢2020總統大選前夕，SOGO周年慶喊出108億元的目標。徐旭東認為，民眾眼睛是雪亮的，選舉買氣對於周年慶的影響，不一定會因此觀望，也有消費者會持續出籠購物。

徐旭東認為，台灣總統的最適人選，勢必要能提升台灣經濟，因為提升經濟國民所得才能拉高，但以目前來看，不能小看台灣內在有很大的力量，從外資頻頻出手投資台灣，就能看見台灣的經濟力量，更重要的是未來台灣要以科技發展，像市政府現階段積極發展的5G等，都是未來的趨勢。

至於明年全球景氣，徐旭東認為，雖然有人說會略為低迷，但現在誰都說不準，像是美中貿易戰現在喊停，就是一個好現象，這就會增加經濟的刺激，但如果說繼續打，當然對景氣造成影響，目前經濟領導者尤其是中美之間，到最後還是要顧慮到民生經濟需求、消費能力等，但整體而言對明年景氣是樂觀的。

SOGO周年慶即將開跑，全台7家店同步展開，並首度導入行動支付，串連HAPPYGO PAY提供更便利的服務。此外，今年SOGO也將攜手台北東區160個商家同慶，希望比去年提升25%，創造200萬人潮導入東區。

徐旭東表示，東區跟信義區的特性不同，東區商圈除了有SOGO忠孝、復興、敦化三店，還有許多街邊店、巷弄小店，形塑出獨特的商圈文化，因此SOGO周年慶要做領頭羊，串聯東區160個店家，只要到東區消費到100元以上，就可以到SOGO抽獎，大家一起發財。