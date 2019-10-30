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別牽拖年輕人！套幣愈賣愈糟 央行被批「犯2大錯」

新台幣早盤止貶轉升 突破30.5元心理關卡

2019-10-30 09:32經濟日報 記者仝澤蓉／即時報導

新台幣今（30）日早盤以30.530元兌1美元，貶值0.8分開出；開盤不久止貶轉升 ，並在9時23分時突破30.500元心理關卡，站上30.499元。

新台幣今早開盤小幅貶值，儘管台股走勢不強，大盤指數震盪走低，但是新台比卻越走越堅定，持續往升值方向挺進，目前來到30.497元價位，升值2.5分。

新台幣台股
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