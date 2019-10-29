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國人愛刷卡 前九月2.39兆元破歷史紀錄

2019-10-29 21:53經濟日報 記者葉憶如／即時報導

國人愛刷信用卡，金管會最新統計2019年前九月刷出史上新高2.39兆元！9月份簽帳金額共2,530億元，同創歷年同期新高。

金管會銀行局29日公布國人刷卡狀況，不管是前九月還是單月都創下史上新高，累計簽帳金額達2.39兆元，較去年同期2.14兆元，成長率達11.6％, 而且國銀9月份共發72.3萬張卡，也創下35個月來的新高，直逼上次2016年10月78.4萬張卡盛況。

各發卡行方面，9月發卡王則由玉山銀行拿下，單月發卡逾18萬張奪冠，永豐銀則單月發卡量上衝到10.9萬張，擠下國泰世華銀位居第二名，銀行局指出，玉山銀自從發行網購卡「U Bear卡」後就登上發卡王位子，近期又推出「Only卡」持續衝高，而永豐銀則是因為漢神巨蛋聯名卡的換卡所致；第三名是國泰世華銀8.2萬張卡。

至於台企銀單月有11.2萬張停卡。銀行局官員表示，主要是台企銀正在清理一年以上未動用呆卡所致。

玉山銀行國泰世華金管會
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