台企銀9月爆11萬張停卡 玉山銀續登發卡王
2019-10-29 19:42
聯合報 記者戴瑞瑤
、沈婉玉
／即時報導
金管會今公布9月簽帳金額，玉山銀行以單月發卡18萬張奪冠，台企銀則單月爆出11.2萬張停卡。金管會銀行局說台企銀表示正在清理呆卡；台企銀也表示，有效卡比率太低、呆卡太多，徒耗銀行管理維護成本，主動清理一年以上未動用的卡片。
根據銀行局的統計，國人9月份簽帳金額共2530億元，創歷年同期新高，今年前9月累計簽帳金額達2.39兆元，也同樣創下歷年同期新高。
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9月發卡王由玉山銀18萬張奪冠，玉山銀自從發行網購卡「U Bear卡」後就登上發卡王位子；值得留意的是，永豐銀單月發卡上衝到10.9萬張，擠下國泰世華銀奪下第二名，銀行局表示，永豐銀是因為漢神巨蛋聯名卡的換卡所致；第三名是國泰世華銀8.2萬張卡。
此外，台企銀9月爆出11.2萬張停卡。台企銀高層表示，台企銀信用卡的有效卡比率太低，呆卡太多，不但徒耗銀行管理維護成本，不利績效管考，客戶也有管理及遺失風險。因此，銀行主動展開清理，長期未動用的卡片到期不續卡，一年以上未動用的卡片也會檢討，因此9月份有大量停卡。
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