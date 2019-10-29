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壽險業9月匯損338億元 創單月歷史次高

2019-10-29 19:20經濟日報 記者葉憶如／即時報導

金管會保險局今（29）日最新公布壽險業9月損益、淨值與匯率情形，單月匯損再添338億元，創下2017年3月以來的單月匯損最高紀錄，亦是歷史次高紀錄，累計整體壽險業前九月匯損高達1,817億元，但稅前純益依舊賺1,747億元，創下歷史同期新高紀錄，不過淨值開始出現下滑，較上月略減652億元。

2017年是壽險業匯損最嚴重一年，當年2月新台幣急升，各家壽險大多措手不及，造成單月匯損高達975億元的歷史單月新高，之後每月大多匯損都在一、二百億元，近三年來單月匯損逾300億元，包是2018年12月的301億元、今年6月的325億元，以及9月的338億元。

9月新台幣呈現升值逾1%不利壽險業，據保險局統計，截至9月新台幣較去年底再貶約1.01%，同時據保險局今日公布最新保險業匯兌損益數字，累計壽險業辦理換匯及遠期外匯及衍生性商品避險，前九月有858億元，較8月時2,160億元兌換利益已明顯縮水，同時認列2,441億元的避險成本，加上動用外匯價格變動準備金244億元，使得今年整體壽險業前九月累計匯損仍有1 ,817億元，相較於去年前九月匯損1,657億元，還是增加9.65%。

壽險業今年以來只有5月時單月有匯兌利益1億元，其他月份的匯兌損失都在200億元左右，少則185億元多則338億元，8月雖減少至122億元，壽險業雖然已減少海外投資比重，但避險成本仍維持高檔，累計匯損還是持續創高。

整體壽險業9月底淨值達1兆8576億元，相較8月時的1兆9,228億元，單月減少652億元，淨值不再創歷史新高並出現下滑，惟仍較去年同期成長34.1%。今年累計前九月總計淨值增加5,954億元。同時雖然匯損不少，獲利方面，今年前九月壽險業累計稅前純益1 ,747億元，較去年同期增加585億元，成長50%；產險業前九月累計稅前純益則是132億元，比去年同期衰退2.9%，合計保險業上半年稅前已賺1,879億元。

壽險業新台幣
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