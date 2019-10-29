蘇建榮：專法回台資金已十件申請實質投資

2019-10-29 19:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 翁至威 ／即時報導



境外資金回流越來越熱，財政部長蘇建榮今（29）日表示，目前專法回台的申請案中，已有十件申請實質投資，其中三件經濟部已審核通過，這些都是已經確定會發生的投資。

財政部統計，自專法上路後統計至10月25日，已有41件申請案，申請金額已突破百億達158億元，其中33案核准，核准金額近80億元，其中有一案雖已申請且核准，但因資金卡在中國大陸無法匯出，逾期尚未將資金匯回。

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蘇建榮表示，目前匯回案件中，大多是從第三地匯入，從中國大陸匯回資金的案件較少，而目前僅有一案卡住，實際原因為何還要再了解，不過該案已承諾待資金問題解決後，會再提出申請。

蘇建榮也表示，專法申請案規模目前已近160億元，這些資金都是真的會回來的數字，而經濟部所提的6,000億元，是在台灣有投資計畫，資金一部分帶回台灣，另一部分透過國內金融業者進行投資，兩者互相配合。

蘇建榮表示，目前許多台商採觀望態度，對於經濟部、金管會及財政部的專法子法規還有部分不了解，但財政部已積極在全國跟各廠商座談，等到疑慮去除，未來資金匯回數量會越來越多，台商若越早匯回，享受的租稅優惠越多，進行實質投資成本相對較小。