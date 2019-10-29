美元資產抗跌 國泰投信再推兩檔基金

2019-10-29 18:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



全球投資環境轉趨波動，各主要國家紛紛降息，國泰投信總經理張雍川認為，市場不確定性提高，美元資產相對抗跌，且美國經濟強勁，著眼於此，將於11月5日推出的兩檔基金：國泰美國多重收益平衡基金、國泰US短期公債ETF（00865B），建議投資人可透過此方向來切入。

國泰投信債券投資部基金經理人楊士醇表示，統計過去聯準會降息期間，美股及美國投資等級債表現均相對突出，由於美國企業是全球各產業的領先者，不論是生產力及經濟體質保持強勁，使得降息創造的資金活水流往美國，推升股債報酬；另一方面，美元資產向來是全球最具抗跌效果，能抵禦市場震盪的資產。

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國泰美國多重收益平衡基金，投資標的為美國市場及多元化配置，其中，包括美股、特別股、投資等級債及高收益債等，目前配置股債比為四：六，類股看好資訊服務、醫療服務，債券則以金融投等債為大宗，而主要投資長天期債券為主。

另一方面，全球負利率債券規模已超過17兆美元，全球多個國家已經是負利率，美債則是少數仍維持正殖利率的國家，具有高評級、流動性充沛等誘因，加上主要央行透過降息、降準同步QE，使資金不斷釋放到市場，而在國際政經局勢波動之中，短天期波動相對於長天期來的低。

國泰投信ETF團隊協理鄭立誠指出，在降息環境中，債息再投資可以滾出複利效果，美國短期收益ETF具備收益穩健及短期資金停泊功能，兼具債券型基金及貨幣型基金雙重特性，是全球資金浪潮瞄準之標的，偏好債券投資人，不妨選擇在低利率環境下，收益相對穩健且波動性低的美國短期公債。