親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

姚黛瑋認了離婚外籍老公 早已有名無實

美元資產抗跌 國泰投信再推兩檔基金

2019-10-29 18:32經濟日報 記者高瑜君／即時報導

全球投資環境轉趨波動，各主要國家紛紛降息國泰投信總經理張雍川認為，市場不確定性提高，美元資產相對抗跌，且美國經濟強勁，著眼於此，將於11月5日推出的兩檔基金：國泰美國多重收益平衡基金、國泰US短期公債ETF（00865B），建議投資人可透過此方向來切入。

國泰投信債券投資部基金經理人楊士醇表示，統計過去聯準會降息期間，美股及美國投資等級債表現均相對突出，由於美國企業是全球各產業的領先者，不論是生產力及經濟體質保持強勁，使得降息創造的資金活水流往美國，推升股債報酬；另一方面，美元資產向來是全球最具抗跌效果，能抵禦市場震盪的資產。

國泰美國多重收益平衡基金，投資標的為美國市場及多元化配置，其中，包括美股、特別股、投資等級債及高收益債等，目前配置股債比為四：六，類股看好資訊服務、醫療服務，債券則以金融投等債為大宗，而主要投資長天期債券為主。

另一方面，全球負利率債券規模已超過17兆美元，全球多個國家已經是負利率，美債則是少數仍維持正殖利率的國家，具有高評級、流動性充沛等誘因，加上主要央行透過降息、降準同步QE，使資金不斷釋放到市場，而在國際政經局勢波動之中，短天期波動相對於長天期來的低。

國泰投信ETF團隊協理鄭立誠指出，在降息環境中，債息再投資可以滾出複利效果，美國短期收益ETF具備收益穩健及短期資金停泊功能，兼具債券型基金及貨幣型基金雙重特性，是全球資金浪潮瞄準之標的，偏好債券投資人，不妨選擇在低利率環境下，收益相對穩健且波動性低的美國短期公債。

國泰US短期公債ETF具有持股透明、匯差較低、交易便利等誘因，不僅保守投資人可參與，也提供短期資金停泊的好去處，因此，該檔ETF沒配息，讓投資人在資金運用上更有效率。

國泰投信看好美國市場發展，國泰投信總經理張雍川（中）及基金經理人楊士醇（左）、鄭...
國泰投信看好美國市場發展，國泰投信總經理張雍川（中）及基金經理人楊士醇（左）、鄭立誠（右）說明市場波動下投資應選多元收益美元資產。國泰投信提供
分享

國泰債券降息
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

台江國家公園套幣發行 今年再少5000套

2019-10-29 14:48

年金險的百萬刷手想什麼？近八成為退休有保障

2019-10-29 14:19

尹衍樑之子接南山人壽代董座 顧立雄在考慮親自面試

2019-10-29 11:50

搶香港資金 顧立雄：擬開放境內企業可申請OBU帳戶

2019-10-29 11:44

新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！

2019-10-29 11:33

影／央行第八套國家公園套幣 11月7日起上市

2019-10-29 11:33

央行發行台江國家公園套幣 限量2萬套

2019-10-29 11:16

全台千萬勞工他最強 勞退帳戶一年分紅110萬

2019-10-29 11:06

央行第八套國家公園套幣 台江國家公園11月7日上市

2019-10-29 10:31

租屋族也能保火險 一定要這樣保才能有理賠

2019-10-29 09:00

9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢

2019-10-29 08:53

開發金董事會成員 敲定

2019-10-29 00:18

銀行搶日圓貶值商機 換匯享好康

2019-10-28 23:40

國際利空淡化 避險買盤消退

2019-10-28 23:39

超殺！公股銀搶客瞄準年收百萬專業人士 房貸利率降到1.56%

2019-10-28 23:31

9月退票金額比率 半年新低

2019-10-28 23:30

信貸、次順位房貸、主動提供保人 三招拉高房貸額度

2019-10-28 23:28

退票率 另類詐騙指標

2019-10-28 23:26

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

台壽辦健走 守護高齡健康

2019-10-26 23:50

匯市最前線／台幣估30.5~30.8元盤整

2019-10-26 23:34

顧立雄：台股走在對的道路上

2019-10-23 23:25
看更多

熱門文章

董座親駕！星宇首架新機抵台 塔台應對讓網友哭成一片...

2019-10-28 21:44

新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！

2019-10-29 11:33

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 06:28

張國煒：星宇2021年大爆發 機隊將達12架

2019-10-29 00:09

中市開罰中火為何另闢「水戰場」？ 背後有這名揪空汙悍將

2019-10-29 00:32

K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？

2019-10-29 15:39

全台千萬勞工他最強 勞退帳戶一年分紅110萬

2019-10-29 11:06

國籍航空 將添六航線

2019-10-29 00:09

超殺！公股銀搶客瞄準年收百萬專業人士 房貸利率降到1.56%

2019-10-28 23:31

州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染

2019-10-29 10:00

史無前例！三星手機委託陸廠代工

2019-10-28 23:33

蘋果傳五新品搶市 台系鏈受惠

2019-10-28 23:45

日圓貶 工具機、矽晶圓廠憂

2019-10-28 23:41

尹衍樑之子接南山人壽代董座 顧立雄在考慮親自面試

2019-10-29 11:50

租屋族也能保火險 一定要這樣保才能有理賠

2019-10-29 09:00

三星記憶體擴產 台廠警戒

2019-10-28 23:54

尚志派息590元 大同31億落袋

2019-10-29 00:13

台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權

2019-10-29 07:48

中火停機恐爆衝擊…天價罰單 換留校察看

2019-10-29 00:16

中市抗空汙祭第2招減生煤 台電：突減496萬噸如何因應？

2019-10-29 11:47

海關新措施明年上路 加強查核淘寶蝦皮進口貨物

2019-10-28 21:13

中菲行組織變革 不設CEO

2019-10-29 00:27

日圓重貶 工具機業哀號：只有挨打的份

2019-10-28 23:47

開發金董事會成員 敲定

2019-10-29 00:18

資金匯回 申請金額衝158億

2019-10-28 23:38

發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月

2019-10-29 00:17

中火遭重罰 環團批：錢從左袋換右袋

2019-10-29 00:20

連9顆黃藍燈！景氣疲弱 擴及勞動市場

2019-10-28 23:50

銀行搶日圓貶值商機 換匯享好康

2019-10-28 23:40

2千免稅有漏洞 淘寶、蝦皮貨品明年起嚴查

2019-10-28 23:55

Google增資260億 投審會准了

2019-10-29 00:06
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top