春雨工廠5年期17.9億元聯貸案 一銀主辦
2019-10-29 17:18
經濟日報 記者仝澤蓉
／即時報導
國內上市公司春雨工廠股份有限公司於29日下午與第一銀行等10家金融機構完成5年期新台幣17.9億元聯貸案簽約儀式，由第一銀行董事長廖燦昌及春雨工廠董事長林輝政共同主持並進行換約，聯貸資金主要用以償還集團既有借款及充實營運所需。
聯貸案由第一銀行統籌主辦，台灣銀行、台灣土地銀行、合作金庫、彰化銀行、台灣中小企業銀行、永豐銀行及安泰銀行共同主辦，另有上海銀行、農業金庫參貸，超額認購達103%。
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一銀表示，春雨工廠成立迄今已50餘年，為國內第一家專業螺絲螺帽生產廠商，除以自有品牌「LION雄獅牌」行銷海內外市場，並為國際大廠的OEM加工廠，於海內外設有「岡山廠」、中國大陸「東莞廠」及印尼廠。
除具備螺絲、螺帽生產設備及模具設計開發能力，春雨近年積極開發特殊用途的高附加價值產品，包括汽車、航太、高鐵及捷運系統用等特殊螺絲，並已通過ISO/TS16949汽車品質管理系統認證、AS-9100航太品質管理系統認證、國際鐵路車箱及軌道用扣件品質系統認證（IRIS）及ISO-14001環境管理制度認證等多項認證。
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