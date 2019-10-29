台新街口聯名卡今上市 迎戰玉山銀Ubear卡

2019-10-29 15:21 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



台新銀行與街口支付推聯名卡今宣布上市。台新銀行提供。 分享 facebook 從去年喊到今年的街口支付聯名卡今宣布上市，刷卡有1.5%街口幣回饋無上限，在7-ELEVEN、頂好超市、台灣大車隊等15大指定通路則有3.5%回饋，主打支付消費，趕在今年底推出，正式迎戰玉山銀行今年剛推出熱門神卡「U Bear卡」。

台新銀今日與街口支付正式推出「台新街口聯名卡」，主打實體卡或綁定街口支付刷卡有1.5%街口幣回饋無上限，若綁定街口支付在上市加碼期間加碼到最高6%回饋；而若是在15大指定通路綁定街口支付掃碼消費，基本是3.5%回饋無上限，在上市加碼期間加碼到最高8%回饋，但上市加碼期間只到明年3月底。

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15大指定通路包括：7-ELEVEN、頂好超市、JASONS超市、台灣大車隊、大都會衛星、台北101、微風、環球購物中心、誠品、三創生活、CITYLINK、頂呱呱、清心福全、CoCo都可茶飲、天仁茗茶等。

而今年最熱的網購卡就屬玉山銀行的「U Bear卡」，一發行網路討論度超高立刻衝高發卡量，該卡主打年輕族群，指定網路消費享有5%現金回饋，指定電影院現場刷卡也有現金回饋20%，到四大超商使用玉山Wallet掃碼也有8%現金回饋。

根據銀行局統計，玉山銀行靠著「U Bear卡」衝上單月發卡王，8月就發行15.5萬張卡；台新銀行8月發行7.2萬張，排名第三名；第二名是國泰世華銀行7.5萬張。