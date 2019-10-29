街口支付攜手台新銀 推聯名卡

2019-10-29 14:55 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ／台北即時報導



街口支付今(29)日宣布，與台新銀行攜手合作推出「台新街口聯名卡」的MasterCard商務卡及JCB晶緻卡。「台新街口聯名卡」結合行動支付、即時綁定信用卡服務，滿足現今社會多元的消費形式，消費者使用行動支付時，更能依付款方式需求，自由選擇，開創更巨大的消費潛力，共同拓展更優質的無現金社會。

街口支付是台灣第二大店子支付業者，發行「台新街口聯名卡」在核卡成功後，即可在街口APP內進行「即時綁卡」，至2020年3月31日止，「台新街口聯名卡」綁定街口支付APP消費，有多項加碼優惠。