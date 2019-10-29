街口支付攜手台新銀 推聯名卡

相關新聞
年金險的百萬刷手想什麼？近八成為退休有保障2019-10-29 14:19
尹衍樑之子接南山人壽代董座 顧立雄在考慮親自面試2019-10-29 11:50
搶香港資金 顧立雄：擬開放境內企業可申請OBU帳戶2019-10-29 11:44
新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！2019-10-29 11:33
影／央行第八套國家公園套幣 11月7日起上市2019-10-29 11:33
央行發行台江國家公園套幣 限量2萬套2019-10-29 11:16
全台千萬勞工他最強 勞退帳戶一年分紅110萬2019-10-29 11:06
央行第八套國家公園套幣 台江國家公園11月7日上市2019-10-29 10:31
租屋族也能保火險 一定要這樣保才能有理賠2019-10-29 09:00
9年辦449張信用卡！他靠4招賺回饋 一家7口出國狂省10萬元機票錢2019-10-29 08:53
開發金董事會成員 敲定2019-10-29 00:18
銀行搶日圓貶值商機 換匯享好康2019-10-28 23:40
國際利空淡化 避險買盤消退2019-10-28 23:39
超殺！公股銀搶客瞄準年收百萬專業人士 房貸利率降到1.56%2019-10-28 23:31
9月退票金額比率 半年新低2019-10-28 23:30
信貸、次順位房貸、主動提供保人 三招拉高房貸額度2019-10-28 23:28
退票率 另類詐騙指標2019-10-28 23:26
超商雙雄 激戰微支付市場2019-10-28 14:44
代理投保未確實審閱 金管會開罰2家業者共80萬2019-10-28 12:38
台股居高思危 股票投資消費信心跌至4個月低點2019-10-28 12:12
日圓換匯價下探五個半月新低 換10萬日圓省台幣1,850元2019-10-28 10:58
兆豐銀拚聯貸 再下一城2019-10-27 23:45
台壽辦健走 守護高齡健康2019-10-26 23:50
匯市最前線／台幣估30.5~30.8元盤整2019-10-26 23:34
顧立雄：台股走在對的道路上2019-10-23 23:25
熱門文章
董座親駕！星宇首架新機抵台 塔台應對讓網友哭成一片...2019-10-28 21:44
新制勞退前8月猛賺1,876億元創新高 明年大分紅！2019-10-29 11:33
台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權2019-10-29 06:28
中市開罰中火為何另闢「水戰場」？ 背後有這名揪空汙悍將2019-10-29 00:32
張國煒：星宇2021年大爆發 機隊將達12架2019-10-29 00:09
國籍航空 將添六航線2019-10-29 00:09
全台千萬勞工他最強 勞退帳戶一年分紅110萬2019-10-29 11:06
超殺！公股銀搶客瞄準年收百萬專業人士 房貸利率降到1.56%2019-10-28 23:31
史無前例！三星手機委託陸廠代工2019-10-28 23:33
州官放火！台中市長盧秀燕痛批：國營事業帶頭汙染2019-10-29 10:00
蘋果傳五新品搶市 台系鏈受惠2019-10-28 23:45
日圓貶 工具機、矽晶圓廠憂2019-10-28 23:41
政策大轉彎！公司組織補習班 免課營業稅2019-10-28 18:20
尹衍樑之子接南山人壽代董座 顧立雄在考慮親自面試2019-10-29 11:50
租屋族也能保火險 一定要這樣保才能有理賠2019-10-29 09:00
Google增資260億元 投審會准了2019-10-28 17:35
台積電格芯侵權訴訟圓滿落幕！全球專利交互授權2019-10-29 07:48
三星記憶體擴產 台廠警戒2019-10-28 23:54
尚志派息590元 大同31億落袋2019-10-29 00:13
中火停機恐爆衝擊…天價罰單 換留校察看2019-10-29 00:16
中市抗空汙祭第2招減生煤 台電：突減496萬噸如何因應？2019-10-29 11:47
海關新措施明年上路 加強查核淘寶蝦皮進口貨物2019-10-28 21:13
韓國仁川航班重新分配 台虎搶到進軍首爾2019-10-28 18:51
中菲行組織變革 不設CEO2019-10-29 00:27
日圓重貶 工具機業哀號：只有挨打的份2019-10-28 23:47
資金匯回 申請金額衝158億2019-10-28 23:38
開發金董事會成員 敲定2019-10-29 00:18
發電廠放流水多次超標…中火改善期 倒數2個月2019-10-29 00:17
K董駕星宇新機抵台 張國煒憑什麼成為台灣最夯網紅董事長？2019-10-29 15:39
中火遭重罰 環團批：錢從左袋換右袋2019-10-29 00:20
連9顆黃藍燈！景氣疲弱 擴及勞動市場2019-10-28 23:50
Google來台第二波增資260億元 投審會批准2019-10-28 18:15
銀行搶日圓貶值商機 換匯享好康2019-10-28 23:40
Google增資260億 投審會准了2019-10-29 00:06
百大管理學碩班 台三校上榜2019-10-29 00:07
三星重啟記憶體投資 提前卡位2019-10-29 00:01
遭重罰6,000萬 台電：台中電廠12月前放流水不外排2019-10-29 12:11
淘寶台灣上線 稅都跑不掉2019-10-28 22:50
2千免稅有漏洞 淘寶、蝦皮貨品明年起嚴查2019-10-28 23:55
智財、商業法院合併 過頭關2019-10-28 22:51
留言