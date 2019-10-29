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年金險的百萬刷手想什麼？近八成為退休有保障

2019-10-29 14:19聯合報 記者沈婉玉／即時報導

許多民眾選擇刷卡網路投保，以「富邦人壽豪開鑫網路投保利率變動型年金保險」來說，開賣至今全台累計近400位百萬刷手，以男性人數稍多，集中在不惑世代（45%）。進一步分析網路投保百萬刷手的投保目的，近八成是為了準備退休保障，近兩成用來規畫子女教育金，剩餘則用來於繳納房貸。

富邦人壽指出，分析網投百萬刷手的投保目的與年齡發現，無論退休保障或子女教育金，以不惑世代占比最高，有也就是上有老下有小的三明治世代。此世代對生活所需支應的費用須全盤思考，也應開始進行退休準備，是壓力相對較大的世代，建議可善用彈性的網路投保管道，幫助自己擁抱精采人生。

台灣父母總是把子女教育規畫擺在人生發展的優先順位，根據《家庭理財暨樂活享退指數大調查》顯示，超過七成受訪者已開始著手理財規畫，在眾多理財項目中「子女教育」以43.5%占比位居第三，其中又以40世代民眾對子女教育最為重視。

富邦人壽網路投保大數據同樣也發現，近五成（49%）40歲的投保保戶會利用網路投保年金險來規畫子女教育經費。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，許多父母更期待孩子能贏在起跑點，為提供子女優質的學習環境，積極準備孩子的教育金，建議父母可配合孩子的成長與學習階段，以短中長程的時間規畫漸進式準備教育金，善用多元且彈性的網路投保管道，階段式累積子女教育金。

陳俊伴提醒，在人生保障規畫中可藉由目標並進法為自己的退休生活預做準備，在達成父母的教養任務後，為自己圓夢，享受恣意的人生下半場。富邦人壽網路投保年金險可依不同的人生階段與目標靈活選擇，不只可機動調整安排子女教育金，也能滿足各個年齡層的需求與目的。

根據富邦人壽網路投保大數據發現，不同人生階段有不一樣的投保目的，近五成（49%）不惑世代選擇利用網投年金險準備子女教育經費，正值青壯階段的而立世代，則是透過網投年金險為自己的房屋貸款預作準備，占比高達42%；顯示網路投保年金險能支持不同世代達成人生目標。

富邦人壽年金退休
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