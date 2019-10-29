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證交所攜手花旗、勤業 舉辦台商大回流論壇

2019-10-29 13:05經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

證交所攜手花旗（台灣）銀行暨勤業眾信聯合會計師事務所，於10月28日共同舉辦「2020臺商大回流論壇」，暢談經濟趨勢、台商資金布局以及進入資本市場規劃。本次為三方首度合作，吸引近百家企業代表出席，現場回響熱烈。

證交所表示，此次活動包括上市公司、其轉投資公司代表，及海內外有意回台上市之企業主和高階主管均共襄盛舉。

會中也邀請投資台灣事務所執行長張銘斌蒞臨致詞，透過與會專家觀點深度剖析近期台商資金回流切身相關議題，分析國際變局下的投資布局趨勢和展望，也提供資本市場籌資規劃的深度資訊。

證交所總經理簡立忠指出，台灣資本市場全體上市公司的市值已超過1兆美元，於世界交易所聯合會（WFE）中排名全球第17位，而且台股法規透明、審查時程清楚、初次上市（IPO）價格決定、集保期間、國際化程度與再籌資（SPO）等面面俱到。迄今第一上市公司掛牌家數有75家，流動性良好，受投資人肯定。

簡立忠說，為吸引海外企業上市，證交所持續配合主管機關推動多項措施，致力打造彈性的籌資環境。

包括去年證交所將審查期間縮短四分之一至六周，設計多元上市制度，開放大型無獲利企業上市。今年也開放募資規模20億元以上的IPO案件，引入基石投資人以增強市場信心，搭配各地招商活動說明台灣資本市場優勢，均有助活絡資本市場。

證交所至今年9月底，也廣赴大陸廣東、昆山、上海，新南向國家的馬來西亞、泰國、越南、柬埔寨，以及高科技產業薈萃的日本和美國矽谷等辦理招商，同時拜訪有意來台上市企業，戮力推動外國企業來台上市。

證交所資本市場上市公司花旗
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