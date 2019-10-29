生活不薪酸 小額循環信貸為薪資帳戶準備備用錢包

2019-10-29 12:11 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ／即時報導



人力銀行最新統計指出，近五成的上班族每個月薪水用盡，甚至其中有四成的人存款不到一萬元。考量上班族薪酸的窘境與資金需求，凱基銀行特別針對薪轉戶提供小額循環信貸方案，就像是為薪資帳戶準備一個備用錢包，隨借隨還及免開辦手續費的特性，可緩解突如其來的資金需求。

適逢年底資金需求旺季，凱基銀行表示，申貸「好貼薪」薪轉戶小額循環信貸方案，明年一月底前核貸且不限金額動用三筆，再加送10杯咖啡，體恤上班族捉襟見肘的辛苦。

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凱基銀行消費金融處副總經理林毓棠指出，為避免發生預料之外的事件造成帳戶透支，「小額循環信貸」是相對合適的資金運用工具，凱基銀行特別針對薪轉戶推出的好貼薪方案，只要是凱基銀行的薪轉客戶，都能在開戶時或透過網路線上完成申請。

循環型貸款與分期型貸款最大的不同就像是為薪資帳戶準備一個備用錢包，無須申請一筆固定金額等銀行核貸撥款，適合有短期且小額資金週轉需求的上班族，還有可隨借隨還及低手續費等優點，這幾年在凱基銀行的努力推廣下，普遍獲得消費者高度滿意度及讚賞。

好貼薪方案除了免附財力證明即可申請外，為了回饋凱基銀行的薪轉客戶，只要在109年1月底前申請，享有核貸後30天內動用只要3.99%的優惠利率，等於每動用一萬元日息只要1.1元，60天內不限金額動用達3次，加碼再送10杯7-ELEVEN咖啡或450元面額的Cama cafe即享券。

凱基銀行表示，小額循環信貸適合能妥善做好財務規劃的上班族或小資族，相較信用卡預借現金或分期型信貸的高手續費和綁約限制，更多了節費及彈性的優勢。

以動用十萬元所需手續費支出為例，只須額外支出200元的帳務管理費，相較信用卡預借現金及分期型信貸，額外手續費支出分別為3650元及3000~9000元不等，足見循環信貸想借就借，想還就還的特性，的確適合短期小額資金需求，就像是為自己的薪資帳戶多準備一個備用錢包。

林毓棠提醒，有借有還、做好財務及還款計畫才是告別月光族、告別零存款，生活不薪酸的不二法門，不要讓生命中的意外或辛苦存到的錢被無法預料的風險吃掉。