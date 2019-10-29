尹衍樑之子接南山人壽代董座 顧立雄在考慮親自面試

2019-10-29 11:50 聯合報 記者 聯合報 記者 戴瑞瑤 ／即時報導



尹崇堯小檔案 資料來源／採訪整理 分享 facebook 南山人壽董事長杜英宗遭金管會停職兩年，南山人壽宣布由大股東尹衍樑的兒子尹崇堯接任代理董事長，金管會出招要求兩次面試。原定由金管會副主委黃天牧進行第二次面試，但今天金管會主委顧立雄透露，正在思考由他親自來面試。

針對尹崇堯接任南山人壽代理董事長，金管會考量尹崇堯年輕、資歷淺，因此要求找尹崇堯面試，且會面試兩次。尹衍樑接受媒體訪問，表示有所準備，有信心會通過金管會的二度面試。顧立雄今受訪表示：「我們會再排定行程，做相關建議，等有一定結果會對外報告。」

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會不會改為由顧立雄親自面試？顧立雄也語帶保留說：「正在思考，會再來思考一下。」尹崇堯兩次面試，目前保險局局長施瓊華已進行完第一次面試，第二次面試原定是在10月底由金管會副主委黃天牧面試。