搶香港資金 顧立雄：擬開放境內企業可申請OBU帳戶

2019-10-29 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



金管會主委顧立雄今（29）日上午參加台商資金返鄉投資論壇記者會，為吸引台商資金回台，他提及金管會推動「媲美星港財富管理方案」，目前已研議16項開放，但其中有8項與央行有關，近日內就會與央行商談，年底前定案，同時為把握香港事件與台商返鄉這「天時地利人和」的好時機。顧立雄透露，打算開放境內企業可以直接到OBU（境外金融中心或國際金融業務分行）開戶，過去OBU只限境外企業申請，但是顧立雄說，算開放也會具有一定限制，比如要有目的性，例如授信，但是不能做存款業務。

台股指數今年上午再創下新高紀錄，顧立雄說，台股創新高，主要反應基本面。他認為「台灣基本上還是具有一定的吸引力」，包括成交值周轉率7.54%、本益比16.38倍與申請上市費用1.6萬美元，台股創新高，主要反應基本面，尤其股息殖利率4.2%僅次於英國4.91%，也比其他國家好，法規財報透明、公司治理上與國際接軌、申請上市審查時程明確、產業錬完整等等，基本面走在對的道路上。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

但還是要營造好的友善投資環境，金管會目前的措施有六。包括一、增訂多元上市櫃的條件，二、引進基石投資人，30億元以上詢價圈或洽特定人；三是縮短IPO時程至六周、四是設置專責服務台商窗口及提升英文資訊揭露，五是放寬股票集保彈性，科技及大型無獲利企業每滿半年得領回四分之一，一年得領回二分之一，有利生技股上市。以及六、新增電子商務產業類別上櫃等。

此外境外資金匯回事金融投資時，顧立雄說很多業者期望再開放，內部討論也訂了一條路徑，好吸引他們金融投資，背後的政策意涵，是希望鼓勵個人與企業長期投資並希望以國內股市為主，流動性好的以正面表列來呈現。保險的部份也希望推動保障與高齡化商品，同樣允許個人利用3%資金來運用，也需要政策引導，因此會明訂證券分散比例、不得信用交易與質借擔保等，保險變更、事故未發生可拿回錢，還是得存回原來的信託帳戶等，相關辦法都做了規範。

媲美星港財富管理方案，WEF金融競爭力我國最新排名第12名，第一名仍是星加坡，歐美僑商會呼籲我再多開放一些商品。金管會將持續開放新商品與業務供投資人更多選擇，今年來開放外國發行人於我國發行銷售予專業投資人的外幣計價伊斯蘭固定收益債、並放寬銀行兼營債券自行買賣，但還是不夠，早在去年6月發布金融發展行動方案，現在趁香港這時件「天時地利人和」的好時機，金管會正參酌新加坡及香港規定，研議對高資產客戶採差異化管理，包括利率、匯率相關商品還需要再與期會與央行研義，預計研擬16項再開放，其中八項跟央行有關，其他8項還要跟各公會協當，預計年底前會定案。

不過顧立雄說，操之在金管會的目前沒有大問題，只是一些涉及產業平衡的考量，細節上會有程度的問題，例如銀行證券間，銀行相關量體較大，券商有興趣，而銀行也希望能兼營券商一些業務，而開放境外基金有連結台股部份，也有一些境內基金業務認為要兼顧國內基金公平性問題。