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央行發行台江國家公園套幣 限量2萬套

2019-10-29 11:16聯合報 記者沈婉玉／即時報導

央行將於今年11月7日，委請台灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售「臺灣國家公園采風系列-台江國家公園」平鑄套幣20000套；每人每次限購1套，每套訂價新台幣400元。

本套幣為台灣國家公園采風系列第8套，以台江國家公園為主題；內嵌108年版50、20、10、5及1元硬幣各1枚，並搭配1枚主題章牌。章牌正面圖案為台江國家公園管理處，以彩色呈現；背面圖案為全球瀕危保育鳥類黑面琵鷺。

央行發行局局長施遵驊表示，套幣內容介紹四草湖水上森林、鹽水溪口濕地、安順鹽場、牡蠣養殖等自然、人文景觀，與海茄冬、欖李、台灣招潮蟹等濕地動植物生態，以及在此棲息度冬的反嘴鴴和高蹺鴴等鳥類。饒富教育意義，值得收藏，歡迎各界踴躍購買。

施遵驊表示，許多購買者多想將國家公園系列套幣蒐集成套，國家公園系列套幣送給外國朋友也特別適合，特殊又便宜。不過，「人口結構變化，相對於蒐集套幣，年輕人好像比較收集手機、公仔」，收集套幣的人愈來愈少，央行此次發行量也較去年縮小。

施遵驊表示，許多購買者多想將國家公園系列套幣蒐集成套，國家公園系列套幣明年將發行澎湖及南方四島，是此系列最後一套，「除非明年又誕生一座新的國家公園」。

央行將於今年11月7日發售「臺灣國家公園采風系列-台江國家公園」平鑄套幣2000...
央行將於今年11月7日發售「臺灣國家公園采風系列-台江國家公園」平鑄套幣20000套。記者沈婉玉／攝影
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本行將於本（108）年11月7日，委請臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售「...
本行將於本（108）年11月7日，委請臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售「臺灣國家公園采風系列-台江國家公園」平鑄套幣20000套；每人每次限購1套，每套訂價新臺幣400元。記者沈婉玉／拍攝
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央行將於今年11月7日，委請臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售「臺灣國家公...
央行將於今年11月7日，委請臺灣銀行各分行（簡易型分行除外）公開發售「臺灣國家公園采風系列-台江國家公園」平鑄套幣20000套；每人每次限購1套，每套訂價新臺幣400元。記者沈婉玉／拍攝
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國家公園台江央行
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