央行第八套國家公園套幣 台江國家公園11月7日上市
2019-10-29 10:31
經濟日報 記者仝澤蓉
／台北即時報導
中央銀行於11月7日起委請臺灣銀行各分行（簡易分行除外）公開發售「臺灣國家公園采風系列-台江國家公園」平鑄套幣，每套訂價400元，總計發售兩萬套。
央行表示，台江國家公園套幣為臺灣國家公園采風系列第八套，以台江國家公園為主題，內嵌108年版50、20、10、5以及1元硬幣各一枚，並搭配一枚主題章牌。
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2019年10月21日 - 2019年11月20日
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章牌正面圖案為台江國家公園管理處，以彩色呈現；背面圖案為全球瀕危保育鳥類黑面琵鷺。套幣內容介紹四草湖水上森林、鹽水溪口濕地、安順鹽場、牡蠣養殖等自然、人文景觀，與海茄冬、欖李、台灣招潮蟹等濕地動植物生態，以及在此棲息度冬的反嘴鴴和高蹺鴴等鳥類。
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