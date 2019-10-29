旅平險怎麼買？ 保樂美給你三個正確觀念

2019-10-29 03:14 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 /即時報導



宏泰人壽表示，從明年過年開始至少有四個以上四天的連續假日，大家應該已經開始在規劃要出國玩，如果是參加旅行團出去玩，旅行社有提供免費的200萬意外死亡及10萬的意外醫療保障，那就不用再自己買旅平險了嗎？其實這樣的觀念並不是正確的。

旅行社贈送的旅平險沒有提供海外突發疾病，及海外緊急救助等服務。

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網路投保平台保樂美經理田欣怡指出，海外突發疾病才是花大錢的地方。健保局針對國人在國外或大陸地區自墊醫療費用核退上限：每次門診971元、每次急診2,937元、每日住院5,271元，但身在國外臨時就醫往往會超過這些金額，民眾若是自己有保旅平險，並附加海外突發疾病，這些費用就可以由保險公司理賠。

旅行社送的旅平險，僅200萬的意外死亡及10萬的意外醫療保障

如果是跟團出國，旅行社依照觀光局規定必須替旅客投保所謂的旅行業責任保險，每位旅客僅有基本的身故與失能保障200萬及意外醫療保額10萬，萬一真的在旅遊途中發生事故，這些保障額度恐怕不夠用，並且要注意，意外醫療保障是針對「意外」產生的醫療行為，如果是疾病則不在此範圍內。

已經有保健康險或有醫療險、意外險，還是需要加購旅平險

相信大家有聽說過如果在國外就醫，拿單據可以向健保署申請退費，但是大家都忽略了，全民健康保險自墊醫療費用核退辦法第三條規定：必須是「不可預期」的緊急傷病，有於當地立刻就醫的急迫性，才會通過審查並核退費用，而且核退費用是有上限的。

建議大家出國旅遊還是加購旅平險比較好，因為國內的健保、醫療險及意外險的設計是針對台灣的醫療費用水平設計的，國外的醫療體系不像台灣有健保支持，醫療費用非常昂貴，如果不幸在國外就醫，高額的住院、手術費用，甚至是需要醫療專機轉送等費用，不僅會超過健保、醫療險或意外險的給付額度，更可能不在給付範圍內。

海外急難救助服務的重要性

有些保險公司針對自費的保戶才有提供海外急難救助(醫療專機)等服務，有些保險公司是需要額外付費的，田欣怡提醒大家，投保前一定要看清楚，就算是有提供但是各家公司提供的額度也不相同。

保樂美提供的海外急難救助中緊急轉送費用的額度高達6萬美元，相信可以給旅途最周全的保障。最後保樂美提醒大家在投保前要多多注意保障內容以及附加的服務。