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美食外送員別等了 每日不到5元可買200萬保障

2019-10-29 03:12經濟日報 記者陳怡慈/即時報導

宏泰人壽表示，日前有多起美食平台外送員發生交通意外的新聞占據版面，外送員的安全問題也被吵得沸沸揚揚。在高報酬的引誘下，美食平台外送員的工作吸引許多年輕人，但網路投保平台保樂美建議，任何工作都應該要先顧好自己的人身安全，美食平台外送員可以考慮先自己投保意外險。

美食平台外送員在保樂美平台上，可以在職業欄位點選交通運輸業(05)的陸運(0501)，從事職業性質則點選送外賣機車駕駛(F142)，經實際試算投保額度50萬元搭配附加條款150萬元，年繳保費僅需1,500元。花小錢為自己添購大保障。

宏泰人壽e齊安心專案的意外傷害保障，涵蓋陸、海、空，囊括風、火、水、地、雷，足以提供全方位的防護保障，符合美食平台外送員四處奔走的工作狀態。

例如，美食平台外送員因為工作關係經常出入不同大樓的電梯，宏泰人壽e齊安心專案，附加條款之特定事故理賠就有包含電梯意外傷害事故。若因意外傷害事故致成第一級至第六級失能，每月按保險金額的1.5%乘以失能程度的給付比率，給付生活補助金100個月。

美食平台外送員若萬一不幸遭到燙傷，重大燒燙傷享有保險金額0.5倍的保障；因意外傷害事故致成第一級至第六級失能，每月按保險金額的1.5%乘以失能程度的給付比率，給付生活補助金100個月。

平均每日不到五元，一年保費僅需1,500元，就可擁有最高200萬的保障。內容項目包含主約：意外身故/失能保障最高50萬，生活補助保障最高75萬，重大燒燙傷保障25萬；附約：交通/特定意外身故保障最高150萬，交通/特定意外失能保障最高150萬元。

吳柏毅和傅潘達別等了，自己的安全自己顧，快花三分鐘上保樂美線上投保宏泰人壽e齊安心專案，為忙碌精彩的外送生涯多添一分保障。https://bolemei.hontai.com.tw/Product/ProductIntro/8169ffc2-0168-4994-9db9-8d3373b0dadb

美食平台外送員職業等級第三級，屬於交通運輸業的陸運送外賣機車駕駛，經實際試算投保...
美食平台外送員職業等級第三級，屬於交通運輸業的陸運送外賣機車駕駛，經實際試算投保額度200萬元，年繳保費僅需1,500元 ，每日不到五元。宏泰人壽/提供
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