美食外送員別等了 每日不到5元可買200萬保障

2019-10-29 03:12 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 /即時報導



宏泰人壽表示，日前有多起美食平台外送員發生交通意外的新聞占據版面，外送員的安全問題也被吵得沸沸揚揚。在高報酬的引誘下，美食平台外送員的工作吸引許多年輕人，但網路投保平台保樂美建議，任何工作都應該要先顧好自己的人身安全，美食平台外送員可以考慮先自己投保意外險。

美食平台外送員在保樂美平台上，可以在職業欄位點選交通運輸業(05)的陸運(0501)，從事職業性質則點選送外賣機車駕駛(F142)，經實際試算投保額度50萬元搭配附加條款150萬元，年繳保費僅需1,500元。花小錢為自己添購大保障。

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每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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宏泰人壽e齊安心專案的意外傷害保障，涵蓋陸、海、空，囊括風、火、水、地、雷，足以提供全方位的防護保障，符合美食平台外送員四處奔走的工作狀態。

例如，美食平台外送員因為工作關係經常出入不同大樓的電梯，宏泰人壽e齊安心專案，附加條款之特定事故理賠就有包含電梯意外傷害事故。若因意外傷害事故致成第一級至第六級失能，每月按保險金額的1.5%乘以失能程度的給付比率，給付生活補助金100個月。

美食平台外送員若萬一不幸遭到燙傷，重大燒燙傷享有保險金額0.5倍的保障；因意外傷害事故致成第一級至第六級失能，每月按保險金額的1.5%乘以失能程度的給付比率，給付生活補助金100個月。

平均每日不到五元，一年保費僅需1,500元，就可擁有最高200萬的保障。內容項目包含主約：意外身故/失能保障最高50萬，生活補助保障最高75萬，重大燒燙傷保障25萬；附約：交通/特定意外身故保障最高150萬，交通/特定意外失能保障最高150萬元。