年薪百萬 銀行菁英房貸禮遇破盤價最低1.56%
2019-10-28 23:57
經濟日報 記者夏淑賢
/台北即時報導
不是會計師、律師、醫師，也不是公教人員沒關係，只要年所得達到100萬元，還是能被銀行視為菁英上賓，給予房貸利率首購最優1.56%起、非首購1.6%起的超低利房貸，是各銀行專案利率新低，想買房子要趕快把握機會。
兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行新推出菁英房貸限時優惠專案，年薪就算不到200萬元、150萬元，但只要能碰觸到百萬元門檻，就符合兆豐銀行該專案的「菁英」門檻，今年底前申辦菁英房貸專案，就可享市場超殺優惠利率1.6%起，倘若是首購，更可低到最優1.56%起的優惠，比政府政策支持的青年安心成家房貸方案利率還要更低，另外還提供開辦費五折及刷卡金好禮等雙重好康。
如何使用金幣灌溉新聞
剩餘的活動金幣 枚
活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞
×
中獎名單 個資聲明 注意事項
■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
- 越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)
- 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。
- 參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。
■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
×
恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚
在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高
×
提醒：您今天尚未使用活動金幣
點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。
iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。
越多天登入贊助，中獎機率越高！
銀行業者表示，年薪百萬元也許對新鮮人來說還達不到，但是若有一定經驗資歷，公司有賺錢，連同各種獎金在內，要達到百萬元年所得就有機會，對有點資歷的上班族來說，相當有利。
留言