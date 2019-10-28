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年薪百萬 銀行菁英房貸禮遇破盤價最低1.56%

2019-10-28 23:57經濟日報 記者夏淑賢/台北即時報導

不是會計師、律師、醫師，也不是公教人員沒關係，只要年所得達到100萬元，還是能被銀行視為菁英上賓，給予房貸利率首購最優1.56%起、非首購1.6%起的超低利房貸，是各銀行專案利率新低，想買房子要趕快把握機會。

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行新推出菁英房貸限時優惠專案，年薪就算不到200萬元、150萬元，但只要能碰觸到百萬元門檻，就符合兆豐銀行該專案的「菁英」門檻，今年底前申辦菁英房貸專案，就可享市場超殺優惠利率1.6%起，倘若是首購，更可低到最優1.56%起的優惠，比政府政策支持的青年安心成家房貸方案利率還要更低，另外還提供開辦費五折及刷卡金好禮等雙重好康。

銀行業者表示，年薪百萬元也許對新鮮人來說還達不到，但是若有一定經驗資歷，公司有賺錢，連同各種獎金在內，要達到百萬元年所得就有機會，對有點資歷的上班族來說，相當有利。

兆豐銀行房貸年薪
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