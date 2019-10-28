房貸殺破頭 首購族利率低於1.6%
2019-10-28 18:40
聯合報 記者沈婉玉
／即時報導
銀行搶房貸，利率殺見底。中央銀行公布九月五大銀行新承做房貸平均利率降為1.615%，創史上新低。又有一家銀行推出超低優惠房貸，兆豐銀行表示，針對優質菁英客戶推出優惠房貸，首購族利率低於1.6%，年底前還有開辦費5折、3000元刷卡金等優惠。
央行官員分析，銀行積極爭取優質客戶，紛紛推出優惠房貸專案，使房貸利率探底，「差不多是底線了」。
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