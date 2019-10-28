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房貸殺破頭 首購族利率低於1.6%

2019-10-28 18:40聯合報 記者沈婉玉／即時報導

銀行搶房貸，利率殺見底。中央銀行公布九月五大銀行新承做房貸平均利率降為1.615%，創史上新低。又有一家銀行推出超低優惠房貸，兆豐銀行表示，針對優質菁英客戶推出優惠房貸，首購族利率低於1.6%，年底前還有開辦費5折、3000元刷卡金等優惠。

央行官員分析，銀行積極爭取優質客戶，紛紛推出優惠房貸專案，使房貸利率探底，「差不多是底線了」。

兆豐銀行衝消金，推出「菁英辦房貸 樂享刷卡金」限時獨享優惠活動，即日起至12月31日止，凡年收入達新台幣100萬元以上之客戶，向兆豐銀行申辦房屋貸款（房仲方案、次順位房貸除外），即有機會享開辦費五折、早鳥獲3000元刷卡金的雙重好康優惠。限時活動、名額有限。

除了菁英房貸限時優惠外，兆豐銀行表示，兆豐房貸戶享有「寵愛房貸戶 禮遇升級六星等」房貸戶專屬優惠方案，包括跨行提款/轉帳每月享有各5次免手續費、外幣兌換匯率減碼、基金申購手續費折扣等多項優惠禮遇。

兆豐銀行房貸刷卡
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