偉聖智能燈 搶攻全球訂單
偉聖國際有限公司於2019年香港秋燈展的名燈薈萃廊1B-A22展出，現場展出最新智能燈具與其他國際大廠同台競艷。
隨著人工智慧的發展，智能家居逐漸走進人們的生活，智能更照明系統扮演著舉足輕重的地位。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
- 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。
- 每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。
- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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偉聖國際陳義鏱總經理表示先進的技術最終還是要以最簡單的方式讓消費者掌握，而通過語音控制照明無疑是最簡單、最方便的方式。這些技術，偉聖歷經1年的研發，通通都達到了。
企劃課陳逸修課長表示旗下智能燈具已連接主流智能管家如Alexa、Google Home，除透過APP外，目前更可以聲控開關家中，戶外燈具，若家中有賓客來訪，燈具也能轉換顏色，增添生活氣氛。
隨著現代智能科技的發展，成立30餘年的偉聖推出智能燈，不斷創新研發，今年推出更貼近終端消費者的照明設備及產品。
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