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偉聖智能燈 搶攻全球訂單

2019-10-28 18:13經濟日報 香港訊

偉聖國際有限公司於2019年香港秋燈展的名燈薈萃廊1B-A22展出，現場展出最新智能燈具與其他國際大廠同台競艷。

隨著人工智慧的發展，智能家居逐漸走進人們的生活，智能更照明系統扮演著舉足輕重的地位。

偉聖國際陳義鏱總經理表示先進的技術最終還是要以最簡單的方式讓消費者掌握，而通過語音控制照明無疑是最簡單、最方便的方式。這些技術，偉聖歷經1年的研發，通通都達到了。

企劃課陳逸修課長表示旗下智能燈具已連接主流智能管家如Alexa、Google Home，除透過APP外，目前更可以聲控開關家中，戶外燈具，若家中有賓客來訪，燈具也能轉換顏色，增添生活氣氛。

隨著現代智能科技的發展，成立30餘年的偉聖推出智能燈，不斷創新研發，今年推出更貼近終端消費者的照明設備及產品。

偉聖國際陳義鏱總經理（左）及陳逸修課長與此次展出的智能燈系列產品合影。記者黃偉修...
偉聖國際陳義鏱總經理（左）及陳逸修課長與此次展出的智能燈系列產品合影。記者黃偉修/攝影
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