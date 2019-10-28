大戶退票減少 9月退票金額比率0.34%、半年新低
2019-10-28 18:03
經濟日報 記者陳美君
／即時報導
中央銀行今（28）日公布，因大戶退票金額減少，9月存款不足退票金額為45億元，占票據交換金額的比率降為0.34％，為4月以來的半年新低，並較8月減少0.02個百分點。
景氣溫和復甦，個人與企業償債能力轉強，央行今日公布9月退票金額比率0.34%，為半年低點，今年前九月平均退票金額比率為0.37%，較去年同期的0.46%，下滑0.09個百分點。
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央行指出，9月逾億元以上的大戶退票共有三戶，合計3.7億元。其中，個人有二戶，金額為2.6億元，公司一戶，金額為1.1億元。
相較於8月，雖然同樣是三戶大戶退票，但總金額僅5.1億元，較9月多了1.4億元，且全數都是公司戶，沒有個人戶的大戶退票。
央行數據顯示，9月票據交換張數為805萬2,990張，較8月增加45.43％，票據交換金額為1兆3,103億元，較8月增加12.98％，主要是9月較8月多1個月底峰日，票據交換張數及金額均增加。
央行官員說明，交換票據通常在月底達到最高峰，俗稱月底峰日；9月有1個月底峰日，8月則無。
不過，即使9月票券交換張數與金額均較8月為多，但退票金額比率與大戶退票金額的表現卻比8月更佳。
銀行主管指出，隨著支付工具日益多元化，個人和企業的財務資訊透明，信用不佳的債務人無所遁形，債權人自然不願意接受支票付款，改用匯款或現金支付，以免收到「芭樂票」、索賠無門，為近年退票率日益下滑的關鍵。
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