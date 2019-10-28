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平均每位股民大賺47.4萬！ 台股現在還能搶進嗎？

國泰證券交易系統小故障 2小時恢復正常

2019-10-28 17:13經濟日報 記者周克威／即時報導

國泰證券表示，今（28）日上午9時5分發現網頁無法正常顯示，經查發現是資訊硬體設備異常，為確保客戶權益，已於第一時間緊急啟動交易系統備援機制。

同時，立即於官網及App發布公告，如有交易需求的客戶，仍可透過營業員諮詢、或電洽接單中心下單，以上替代下單應變機制，皆於第一時間提供。

各電子平台並於陸續檢測修復後，於上午11時整，已恢復正常運作；未來，將持續強化資訊異常處理，以更快的速度解決系統問題。

國泰
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