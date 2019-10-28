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友邦保險控股Q3新業務價值 微增1%

2019-10-28 16:08經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

友邦保險集團首席執行官兼總裁黃經輝（Ng Keng Hooi）表示，受到香港近期發生的事件影響，友邦保險集團第3季的新業務價值為9.80億美元、年增1%；不計入香港業務在內，集團的新業務價值較2018年第3季成長14%，「中國繼續成為我們增長最快的市場分部」。

黃經輝說：「鑑於支持我們業務的結構性增長動力，以及我們過往在不同市場週期成功經營業務的豐富經驗，我對友邦保險的長遠前景感到樂觀。儘管面對當前挑戰，友邦保險區內各市場將長期受惠於中產階層人口迅速增長，不斷促進對我們產品的需求。」

與2018年第3季比較，新業務價值上升1%至9.80億美元。專屬代理和銀行保險渠道的增長被香港的零售獨立財務顧問渠道的新業務價值大幅下降所抵銷。不計入香港業務，集團新業務價值在2019年第3季成長14%。

友邦保險集團的香港業務，第3季的新業務價值，較去年同期呈現雙位數字下降，主因來自中國內地訪港客戶的新業務價值下降，這與已公布的7月及8月整體訪港旅客人數下跌走勢大致相當。

友邦保險在中國內地全資擁有的業務，繼續締造非常強勁的新業務價值增長，並於第3季成為各市場中增長最迅速的地區。

黃經輝表示，友邦保險別樹一幟的「最優秀代理」招聘和培訓計畫，支持新入職代理和活躍代理人數的進一步增加。

「我們在天津市和河北省石家莊市新開設的營銷服務部早期業績令人鼓舞，我們正在繼續準備工作，以期在適當的時候進一步擴展地域覆蓋範圍」。

友邦保險集團在泰國的新業務價值穩健上升，代理和夥伴合作渠道都呈現成長。「我們持續進行的代理轉型進一步提高了活躍代理的生產力，而我們與Bangkok Bank Public Company Limited（盤谷銀行）的夥伴合作繼續取得強勁進展」。

友邦保險在新加坡的新業務價值，較2018年第3季維持不變，因躉繳保費業務下降，抵銷期繳保費的成長。

在馬來西亞，友邦保險的業務在代理和夥伴合作渠道業務成長帶動下，新業務價值穩健成長。

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