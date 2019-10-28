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環保推手 新光人壽獲台北市環境教育獎

2019-10-28 15:38經濟日報 記者陳怡慈／即時報導

新光人壽28日表示，其響應聯合國永續發展目標(SDGs)，重視營運活動中對生態及環境的保護，同時以企業內部員工為圓心，積極推動各項節能環保政策，透過支持綠色採購、便捷e化服務、寓教於樂的公益活動，將環境保護理念層層擴散

，推廣至供應商夥伴、保戶、眷屬、社會大眾，促進社會邁向永續發展，獲頒第七屆台北市環境教育獎民營事業組優等獎肯定。

保險業是人與紙的產業，數位金融時代改變人們使用習慣與消費模式，新光人壽與時俱進，透過科技的創新應用，將作業流程及服務電子化，向客戶傳達節能減碳的理念，致力打造綠色金融。

企業內部導入並通過ISO 50001國際標準能源管理系統、ISO 14001環境管理證書，藉由提升能源效率，減少資源如紙張及水資源的耗用，2018年共節省約7,800萬張紙，減少排放碳足跡近600公噸，強化環境宣導機制，更落實綠色採購，與員工及保戶們一起善盡對環境的友善責任。

對外舉辦各類公益活動，透過寓教於樂的方式，推廣永續環境理念。第36屆新光摩天大樓登高大賽，成為國內首家導入並榮獲SGS-Taiwan ISO 20121永續活動管理系統驗證的民營企業運動賽事，將永續性整合至活動規畫考量，用環保節能、社會及經濟永續方式辦理；第38屆主題訂為，「為海洋生物生存而跑」，以呼籲民眾重視環保及海洋生物生存議題，藉由活動拋磚引玉，號召民眾響應限塑善舉。

新光人壽連續22年贊助金剛保育並邀請兒童團體參加生態環境教育活動，由新光捐贈台北市立動物園的金剛「寶寶」，具備野生基因種，2018年由歐洲瀕危物種保育計畫EEP促成跨國物種交流，延續來自野外珍貴基因，為動物保育盡一份心力。

新光小農市集支持友善農業，透過社會大眾的參與及串連，共同履行環境保護及節能減碳行動，與地球兼容、共生，為下一代創造幸福美好的未來。

新光人壽榮獲第七屆台北市環境教育獎民營事業組優等獎，由台北市環保局劉銘龍局長(左...
新光人壽榮獲第七屆台北市環境教育獎民營事業組優等獎，由台北市環保局劉銘龍局長(左)頒獎，並由新光人壽公關廣宣部李志弘經理(右)代表領獎。新光人壽/提供
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