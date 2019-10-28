不給糖就搗蛋！銀行也有萬聖節活動
2019-10-28 15:03
經濟日報 記者仝澤蓉
／台北即時報導
西洋萬聖節即將來臨，銀行也有萬聖節活動！凱基銀行即日起至10月31日於營業部、天母、中山、板橋、藝文、風城、市政、東門及高美館等九間分行 ，舉行萬聖節限定暖心活動，客戶不僅可與行員趣味互動，還將獲贈限量萬聖節主題小禮物。
數位金融時代來臨，銀行更要改變以往予人的嚴肅印象，凱基銀行秉持「與社區共享」的開放銀行理念，舉行萬聖節限定活動，活動首日總經理曹慧姝與個人金融總處資深副總經理敖蓓寧特地裝扮為神奇魔法師，接待近150名盛裝前來討糖吃的幼稚園小朋友，凱基銀行還特別選購唐氏症基金會愛心餅乾作為伴手禮，希望同時分享愛與關懷。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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敖蓓寧表示，凱基銀行積極發展金融數位創新的同時，實體通路經營策略亦落實「開放銀行」思維，結合當地里民及店家，打造兼具社區共享與人文溫度的金融服務體驗。為了強化社區連結，鼓勵民眾和家人一起創造歡樂節慶回憶，推出萬聖節暖心活動，無論是否為凱基銀行的客戶，歡迎攜家帶眷至上述指定分行說出通關密語「Trick or Treat不給糖就搗蛋」，即可免費索取造型棒棒糖、南瓜面具。
此外，凱基銀行特別在萬聖節氣氛最濃厚的天母地區，布置萬聖節主題3D彩繪牆，只要和3D彩繪合照並拍照上傳FB，就能獲得當地烘焙名店的德國結麵包兌換券。
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