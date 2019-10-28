國壽攜手國泰世華 首推API網銀身分認證

2019-10-28 14:40 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



國泰人壽今（28）日宣布攜手國泰世華，率先推出API網銀身分認證。日後透過「網銀身分認證服務」，只要登入國泰世華網路銀行，即可連結至國泰人壽網路會員專區，輕鬆開通「網路服務」，讓客戶隨時隨地都可透過網路了解自身保障狀況及調整保單內容。

民眾想要辦理各項保險服務，找保險業務員或親臨保險公司是最常見的方式，但跟業務員約時間或親自到保險公司抽個號碼牌，往往就會花費數個小時。此次，國泰人壽結合國泰世華銀行的網路銀行，讓具有網銀帳戶的客戶只需要一台可上網的裝置，輕鬆二個步驟，隨時隨地完成保險大小事。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

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根據統計，國泰人壽與國泰世華銀行多有重疊客戶。一般而言，銀行的交易頻率高於保險；換言之，使用網路銀行頻率亦高於使用線上保險服務。

讓客戶隨時隨地都可透過網路了解自身保障狀況及調整保單內容，更加符合數位時代方便、快捷及彈性的特性。另考量客戶已習慣透過行動裝置查詢保險資訊，此次使用響應式網頁(依裝置調整使用者介面呈現)取代透過桌上型電腦、實體讀卡機及自然人憑證申請「網路服務」資格的傳統流程。

為了實現共同金融生態圈的理念，國泰世華數位銀行部協理陳冠學表示，此次國泰世華銀行透過API方式與國泰人壽進行串接，除秉持Open API的理念，更是朝向Open Banking的藍圖前進，未來不僅持續強化國泰金融集團內部之合作，以提升客戶體驗外，將與其他第三方業者合作，使金融服務更能融入客戶生活且貼近使用習慣。

國泰人壽數位發展部協理林佳穎表示，數位時代來臨，客戶手邊擁有多組的帳號密碼，容易混淆，透過國泰世華網銀身分認證後使用保險網路服務，是基於客戶數位上的使用頻率，有效的解決密碼眾多的痛點，並強化數位保險服務體驗。未來將持續提出兼具安全及便利的創新保險服務，讓保險不再只是一張契約，而是一種價值，更是以客戶為中心的承諾。