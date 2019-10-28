蘊含多元創意 元大公益圓夢計畫揭曉6團體計畫

2019-10-28 13:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ／即時報導



元大金控暨元大文教基金會舉辦「第四屆Dream Big元大公益圓夢計畫」，自今年7月徵件以來，許多有夢想、熱情與創意的公益夥伴提案參與，經過書面審查、現地訪視與面試審查，歷時超過3個月，遴選出：社團法人IPOWER培力學社、逆風劇團、財團法人心路社會福利基金會新竹分事務所、財團法人弘道老人福利基金會、雲林縣大埤鄉嘉興國民小學、彰化縣二林鎮興華國民小學，元大除提供每個團體30萬元圓夢金，也將整合集團資源與志工力量，陪伴6個團體完成夢想。

元大文教基金會執行長楊荊蓀表示，三年來，「Dream Big元大公益圓夢計畫」已幫助19個團體圓夢，並號召1,410位集團內、外部志工一起投入，受惠人數達33,087人次。

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過去三屆計畫，元大同仁以志工的角色參與獲選單位的計畫，協助活動進行，長時間下來激發許多同仁參與公益的服務熱忱，主動報名志工活動。元大金控擁有1萬多名員工，員工自發性參與公益的過程，發揮社會影響力，用最踏實的精神服務長者及孩童，讓善的力量、善的循環源遠流長。

元大國際資產董事長宋耀明表示，「這次評選會議讓我學習到很多，看到許多人願意付出時間與精力照顧需要的人，提供翻轉人生的機會與動力，這是非常有意義的事，也令人欽佩！」

這次遴選過程，每一個參與計畫團體所做簡報內容都很精彩，展現多樣的創意與用心。彰化縣二林鎮興華國小由本屆最「幼齒」小朋友進行簡報，兩位年紀僅11歲的同學以唱雙簧的方式進行簡報，一搭一唱並搭配生動的肢體語言，讓在場評審為之驚艷。

財團法人弘道老人福利基金會獨特的「彭祖裝」吸引評審目光，把蛙鏡、耳罩、裝有鉛塊的護具穿戴上身，感受高齡者視茫、重聽、駝背等身體退化情況，體驗「老」的感覺，讓年輕人將心比心體會老人家的不便。

評審希望透過元大公益圓夢計畫平台，藉由圓夢金與元大志工的力量，以及網路社群宣傳，給予社福單位奧援，將行善力量擴大累積。