台股震盪整理 砷化鎵、零組件族群擁利多

2019-10-28 12:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ／即時報導



美股25日四大指數收盤全數上漲，激勵今（28）日亞股表現不俗，相對來說，台股表現較為溫吞，指數在平盤之上震盪整理，主要受到本月來累積漲幅不小，上檔有壓，以及本周有多項重大訊息待公布，市場較為觀望。不過，題材百花齊放，也帶動個股表現不凡。

受惠Intel發布強勁財報，而且美國商務部公告美中即將完成第一階段協議內容，激勵市場情緒高漲，科技股FAANG與半導體族群均表現強勢，費半指數創歷史新高，且蘋果股價也再創歷史新高，帶動美股開低走高，全數收漲。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

亞股方面，恆生、深証漲幅超過1%，上証、韓股、日股漲幅在0.2%至0.7%間。

蘋概三王引領多方信心，權值股中的聯發科、統一、彰銀等也有不錯漲幅。

今日盤面上有砷化鎵、零組件兩大族群受注目，穩懋受惠法說會釋出正向訊息刺激，股價創歷史新高，突破340關卡，也帶動砷化鎵族群走揚，全新、宏捷科、IET-KY等盤中漲幅超過2%，法人認為，此族群受惠5G題材商機，長線看好，建議操作上可以分批偏多布局。

零組件族群則擁多項題材，包含Intel強勁財報且展望正向，加上缺貨問題改善、比特幣價格回升、挖礦需求、習近平讚賞區塊鏈應用，帶動相關族群連袂走揚，其中板卡股撼訊，映泰、青雲等盤中亮燈攻漲停，法人建議，操作上不要追高，可待修正後再進場布局。

國泰證期處經理蔡明翰表示，台股漲多量縮整理，加上本周有Fed利率會議、Google、AMD、蘋果等美股重量級科技財報公布、台廠法說會等，重大訊息即將出爐，使市場氣氛轉為觀望，不過目前來看，整體是偏正面看待，且新台幣仍維持強勢，顯示資金行情未結束，有利於台股表現。