親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

行動代號凱拉穆勒：獵殺IS首腦，美軍如何殺死了巴格達迪？

MLB／3轟+柯爾好投 太空人世界大賽逆勢聽牌

台股震盪整理 砷化鎵、零組件族群擁利多

2019-10-28 12:41經濟日報 記者高瑜君／即時報導

美股25日四大指數收盤全數上漲，激勵今（28）日亞股表現不俗，相對來說，台股表現較為溫吞，指數在平盤之上震盪整理，主要受到本月來累積漲幅不小，上檔有壓，以及本周有多項重大訊息待公布，市場較為觀望。不過，題材百花齊放，也帶動個股表現不凡。

受惠Intel發布強勁財報，而且美國商務部公告美中即將完成第一階段協議內容，激勵市場情緒高漲，科技股FAANG與半導體族群均表現強勢，費半指數創歷史新高，且蘋果股價也再創歷史新高，帶動美股開低走高，全數收漲。

亞股方面，恆生、深証漲幅超過1%，上証、韓股、日股漲幅在0.2%至0.7%間。

蘋概三王引領多方信心，權值股中的聯發科、統一、彰銀等也有不錯漲幅。

今日盤面上有砷化鎵、零組件兩大族群受注目，穩懋受惠法說會釋出正向訊息刺激，股價創歷史新高，突破340關卡，也帶動砷化鎵族群走揚，全新、宏捷科、IET-KY等盤中漲幅超過2%，法人認為，此族群受惠5G題材商機，長線看好，建議操作上可以分批偏多布局。

零組件族群則擁多項題材，包含Intel強勁財報且展望正向，加上缺貨問題改善、比特幣價格回升、挖礦需求、習近平讚賞區塊鏈應用，帶動相關族群連袂走揚，其中板卡股撼訊，映泰、青雲等盤中亮燈攻漲停，法人建議，操作上不要追高，可待修正後再進場布局。

國泰證期處經理蔡明翰表示，台股漲多量縮整理，加上本周有Fed利率會議、Google、AMD、蘋果等美股重量級科技財報公布、台廠法說會等，重大訊息即將出爐，使市場氣氛轉為觀望，不過目前來看，整體是偏正面看待，且新台幣仍維持強勢，顯示資金行情未結束，有利於台股表現。

台股財報美股
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

創意盤中股價 一度上漲逾3%

2019-10-28 11:13

精材8、9月自結數亮眼 股價漲逾5%攻波段新高

2019-10-28 11:59

穩懋Q4營收估季增5% 股價漲至340元高點

2019-10-28 10:58

台股收復11300點 電子股領軍

2019-10-28 12:18

題材百花齊放 比特幣概念股攻漲停

2019-10-28 11:53

多家外資調高穩懋評等 目標價喊345~390元

2019-10-28 11:34

各國力推高畫質產業 4K 8K生態鏈股起飛

2019-10-28 08:55

台股軋空行情 有影

2019-10-27 23:37

外資本月買超 挑戰千億

2019-10-27 23:21

雙11概念／國泰金 有看頭

2019-10-27 23:00

雙11概念／玉山金、第一金 法人挺

2019-10-27 23:00

雙11概念／嘉里大榮、宅配通 夠利

2019-10-27 23:00

雙11概念／網家、富邦媒 營運升溫

2019-10-27 23:00

雙11概念股 迎消費熱潮

2019-10-27 23:00

就市論勢／蘋果鏈 有機會補漲

2019-10-27 21:59

梁彥平專欄／財報亮眼股 躍大盤重心

2019-10-27 21:57

一周盤前股市解析／5G、手機鏈 可低接

2019-10-27 21:57

高訂單能見度族群 聚焦

2019-10-27 21:57

技術指標／台股多情可續 防價量背離

2019-10-27 13:01

台股續探高 首盯蘋果財報

2019-10-27 13:01

全球低率環境 台股股息殖利率逾4%超吸金

2019-10-27 09:25

就市論勢／蘋概、傳產 前景亮眼

2019-10-25 23:36

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(下)

2018-07-16 15:33

書摘／華倫．巴菲特對上美國運通： 大沙拉油騙局(上)

2018-07-16 12:48

投資台指期免驚 只要5,000元即可交易

2019-10-23 00:00
看更多

熱門文章

三檔金融股 法人按讚

2019-10-27 21:57

鴻海今年EPS 有望站穩8元

2019-10-27 23:37

台股軋空行情 有影

2019-10-27 23:37

雙11概念股 迎消費熱潮

2019-10-27 23:00

雙11概念／國泰金 有看頭

2019-10-27 23:00

精測後市旺 法人目標價喊上1,090元

2019-10-27 23:05

雙11概念／玉山金、第一金 法人挺

2019-10-27 23:00

盟立揪伴 搶機器人商機

2019-10-27 21:56

佳世達旗下 拍檔業績動能強

2019-10-27 22:05

一周盤前股市解析／5G、手機鏈 可低接

2019-10-27 21:57

台股續探高 首盯蘋果財報

2019-10-27 13:01

長華加碼台虹 持股逾3.6％

2019-10-27 21:59

高訂單能見度族群 聚焦

2019-10-27 21:57

榮成、永豐餘 喜迎旺季

2019-10-27 22:00

技術指標／台股多情可續 防價量背離

2019-10-27 13:01

乙盛前三季EPS 估逾2元

2019-10-27 22:00

櫃買家族 將添三新兵

2019-10-27 22:05

外資本月買超 挑戰千億

2019-10-27 23:21

宏碁小金雞安碁資訊 30日上櫃掛牌

2019-10-27 19:19

致新、訊芯 認購放閃

2019-10-27 22:08

由田、群翊 樂觀明年

2019-10-27 21:59

雙11概念／嘉里大榮、宅配通 夠利

2019-10-27 23:00

比特幣漲勢再起 概念股映泰、撼訊漲停領軍

2019-10-28 10:36

第一類接觸／橘子多路進擊 營運衝高

2019-10-27 22:03

就市論勢／蘋果鏈 有機會補漲

2019-10-27 21:59

近三成上櫃公司 配息逾2元

2019-10-27 22:05

華邦電 上季EPS 0.15元

2019-10-27 21:56

梁彥平專欄／財報亮眼股 躍大盤重心

2019-10-27 21:57

權證教戰／指數型權證仍扮押寶利器

2019-10-27 13:01

立積下半年FEM拉貨動能強勁 早盤股價漲逾3%

2019-10-28 09:56

大量推新品 有利接單

2019-10-27 21:55

全民權證／台表科 二檔聚光

2019-10-27 22:10

雙11概念／網家、富邦媒 營運升溫

2019-10-27 23:00

安碁將轉上櫃 股價周漲50％

2019-10-27 21:58

法人：系統性風險降 台股可偏多視之

2019-10-27 20:51

法人觀點／橘子評價遭低估 逢回買

2019-10-27 22:02

最牛一輪／M31氣盛 元大93拉風

2019-10-28 01:29

台股多頭續攻 開盤上漲25.87點

2019-10-28 09:15

瑞基檢測試劑 出貨穩

2019-10-27 22:05

世芯-KY第3季獲利增逾5成 股價衝新高

2019-10-28 10:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top