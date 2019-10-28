親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報
530退休方程式

看完最新民調…挺蔡大將拉警報：大家準備叫韓國瑜總統四年吧！

河南為何把吃土當時尚？明明當年饑荒吃死一堆人…

證交所響應參與 公益嘉年華

2019-10-28 11:08經濟日報 記者趙于萱／台北即時報導

金融總會與新竹市政府聯合主辦「2019年金融服務愛心公益嘉年華」，將於11月2日上午10：00至下午15：00在新竹市樹林頭公園登場。證交所響應活動，將於現場擺攤和民眾互動玩遊戲，鼓勵大眾踴躍參與。

嘉年華活動主題以慈善公益、金融知識宣導為主，期盼藉由相關活動，喚起民眾對金融知識的重視並關懷弱勢族群。證交所響應本活動，將於「金融教育區」承租二個攤位，以寓教於樂的方式與民眾互動。

活動中共規劃「新竹市府區」、「金融教育區」、「愛心公益區」和「美食小吃區」等區域，總計近120個攤位；「金融教育區」主要由金融業者和證券機構，共同設攤，希望透過歡樂的活動，讓民眾對日趨複雜及多元化的金融知識有進一步認識。

「愛心公益區」和「美食小吃區」則結合在地美食、農特產品及伴手禮，邀請民眾來品嚐。

證交所指出，園遊會內容十分豐富，「動態舞台區」有藝人表演及當地團體熱歌勁舞，另外可憑藉園遊券參加摸彩，獎品包括50吋液晶電視、掃地機器人以及18段變速自行車、空氣清淨機等豐富獎項，歡迎民眾共襄盛舉。

證交所小吃自行車
【愛喝咖啡的您 請進】經典咖啡 獨享 10 杯周周抽

相關新聞

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

錢線人物／柏瑞基金馬治雲 在特別股小學堂開出微笑的花朵

2019-10-27 13:10

想退休該買幾支ETF？專家：4～10支最理想

2019-10-27 13:05

迎戰數位金融 遠銀打造故事分行

2019-10-27 12:26

台壽辦健走 守護高齡健康

2019-10-26 23:50

匯市最前線／台幣估30.5~30.8元盤整

2019-10-26 23:34

2字頭鈔票滯銷 立院促改善

2019-10-25 23:07

銀行釋出API 鎖定消金、客服

2019-10-25 23:05

「2」字頭鈔票偽鈔率低 成另類優點

2019-10-25 23:04

遠銀分行 用故事迎賓

2019-10-25 23:04

顧立雄：台股走在對的道路上

2019-10-23 23:25
看更多

熱門文章

想退休該買幾支ETF？專家：4～10支最理想

2019-10-27 13:05

指紋辨識出包 衝擊行動支付

2019-10-27 23:36

中市開罰中火6000萬元！3座放流水口都超標逾20倍

2019-10-28 10:26

財部挺太陽光電 四管道釋地

2019-10-28 00:26

綠巨人加碼台股 將砸500億

2019-10-28 00:21

央行總裁示警 貨幣政策面臨新科技挑戰

2019-10-27 23:18

5G手機大拚場 台系鏈受惠

2019-10-27 23:33

到底有多少同性伴侶共組家庭？主計總處迂迴調查

2019-10-27 12:34

屏下指紋辨識出包 衝擊手機供應鏈

2019-10-27 23:51

5G成投資顯學 投信推5G主題ETF拚場

2019-10-27 14:49

屏下指紋辨識2規格有漏洞 牽動台廠發展

2019-10-27 23:54

太陽能業者：五大問題待解決

2019-10-28 00:25

兆豐銀拚聯貸 再下一城

2019-10-27 23:45

華人船王趙錫成台大開講 將成就歸功妻子

2019-10-27 16:48

中研院院長廖俊智鼓勵化研為用 推動生醫產業鏈結全球

2019-10-28 00:12

什麼是屏下指紋辨識

2019-10-27 23:29

鴻海旗下夏普 打開8K應用出海口

2019-10-27 23:30

2019長榮航空城市觀光半程馬拉松開跑

2019-10-27 12:31

屏下指紋辨識出包 掀行動支付危機

2019-10-27 23:41

接軌IFRS 17 中華郵政壽險收入須拉升

2019-10-28 00:21

屏下指紋辨識安全有慮 考驗台廠

2019-10-27 23:29

雙11購物節 業界點名3C熱銷商品有這些

2019-10-27 21:29

屏下指紋安全疑慮難消 產業發展蒙陰霾

2019-10-27 23:42

張忠謀將參加運動會 台積電ADR先創新高

2019-10-28 09:23

鴻海深圳廠區開放參觀 人氣旺

2019-10-27 23:30

併用產創條例兩優惠 省稅效果達10%

2019-10-27 14:47

汙染農地種電 每公頃補助40萬

2019-10-28 00:25

中火裁罰28日出爐 經部：若停4部機組將影響供電

2019-10-28 10:13

楊永發專訪（一）／可寧衛打數據戰 拚循環經濟

2019-10-28 00:04

台灣生技廊帶 完成拼圖

2019-10-28 00:06

生技園區抗體藥研發 成果亮眼

2019-10-28 00:06

網家、創業家搶攻雙11 異業結盟形成另類銷售重點

2019-10-27 21:28

名家觀點／隨經濟中的庶民長尾效應

2019-10-28 00:05

石化三大原料齊跌 法人：不利台塑化營運

2019-10-28 10:04

唐榮總座 陷政治風波

2019-10-27 21:59

年底利多 中華郵政續加碼股債

2019-10-28 00:58

中火廢水硼超標4機組恐遭停工 曾文生：供電穩定受影響

2019-10-28 10:26

手機市場規模 可望重返成長

2019-10-27 23:29

智慧機械、5G投資抵減 三個注意

2019-10-27 22:12

錢線人物／盛群老總高國棟 做差異化迎戰去美化

2019-10-27 13:10
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top