證交所響應參與 公益嘉年華
2019-10-28 11:08
經濟日報 記者趙于萱
／台北即時報導
金融總會與新竹市政府聯合主辦「2019年金融服務愛心公益嘉年華」，將於11月2日上午10：00至下午15：00在新竹市樹林頭公園登場。證交所響應活動，將於現場擺攤和民眾互動玩遊戲，鼓勵大眾踴躍參與。
嘉年華活動主題以慈善公益、金融知識宣導為主，期盼藉由相關活動，喚起民眾對金融知識的重視並關懷弱勢族群。證交所響應本活動，將於「金融教育區」承租二個攤位，以寓教於樂的方式與民眾互動。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
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活動中共規劃「新竹市府區」、「金融教育區」、「愛心公益區」和「美食小吃區」等區域，總計近120個攤位；「金融教育區」主要由金融業者和證券機構，共同設攤，希望透過歡樂的活動，讓民眾對日趨複雜及多元化的金融知識有進一步認識。
「愛心公益區」和「美食小吃區」則結合在地美食、農特產品及伴手禮，邀請民眾來品嚐。
證交所指出，園遊會內容十分豐富，「動態舞台區」有藝人表演及當地團體熱歌勁舞，另外可憑藉園遊券參加摸彩，獎品包括50吋液晶電視、掃地機器人以及18段變速自行車、空氣清淨機等豐富獎項，歡迎民眾共襄盛舉。
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