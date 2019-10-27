想退休該買幾支ETF？專家：4～10支最理想
台灣投資人對指數化商品的熟悉度提高，關注層面逐漸從單一商品擴及投資組合，其中，每個人對投資組合要配置多少商品達到績效最佳化，答案不一，對此專家認為，「簡單」可能是一個參考方向；比較國際主要機構推薦的理財組合表現，ETF檔數少的組合績效相對佳。
阿爾發金融科技統計，國際上，四大機器人理財機構和大型券商推薦的積極型投資組合中，先鋒（Vanguard）以旗下四檔指數型基金為基本元件，WealthFront推薦八檔，Future Advisor十檔，嘉信理財（Charles Schwab）為18檔，在2010～2019年中的大多頭時期，先鋒表現最好。
先鋒的投資組合包括投資全球股票的VTSAX、VTIAX分別投資52%、28%，全球債市的VBTLX和VTABX各投資12%、8%，也就是股債八比二的組合，期間繳出的年化複合報酬率有8.92%。
表現第二好是WealthFront的八檔組合，共投資VEA、VWO、VTI、VTV、VOE、VBR、BNDX、BND等八支ETF，同樣以股債八比二來計算，其不經通膨調整的年化複合報酬率為8.17%。第三是Future Advisor，前三檔也買進VEA、VWO、VTI外，另納入VNQ、VNQI、VTV、VB、EFV、SCHZ和VTIP，年化報酬率約7.68%。
至於嘉信推薦的20檔ETF，包括BNDX、FNDX、SCHX、FNDA、SCHA、FNDF、SCHF、FNDC、FNDE、SCHE、SCHC、IAU、SCHH、SHYG、EMLC、VMBS、ITRI和其他ETF（比重最低），未考量通膨的報酬率為7.53%。
阿爾發創辦人暨董事長陳志彥指出，近年經驗顯示，先鋒組合雖然只透過四檔基金，買入全球股票和債券，但這兩大基礎資產的配置比重高，價格走多時對於績效挹注更彰顯，顯示「簡單」可作為投資組合的參考原則之一。
法人分析，積極型組合運用簡單配置的效益可能更加顯著，主要是挑選這類組合的投資人更能承擔特定資產的比重偏高，另外是愈簡易的組合，也有好管理、成本低等優勢。
國內大型投信則分析，一般要做到股票、債券、REITs、商品等四大類資產分散，少則買入四支ETF，多則考慮貨幣分散，需要買8～10支ETF，整體而言，4～10支ETF，可視為資產、風險做到基本分散並兼顧管理便利性的最佳檔數。
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