想退休該買幾支ETF？專家：4～10支最理想

2019-10-27 13:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 趙于萱 ／台北即時報導



台灣投資人對指數化商品的熟悉度提高，關注層面逐漸從單一商品擴及投資組合，其中，每個人對投資組合要配置多少商品達到績效最佳化，答案不一，對此專家認為，「簡單」可能是一個參考方向；比較國際主要機構推薦的理財組合表現，ETF檔數少的組合績效相對佳。

阿爾發金融科技統計，國際上，四大機器人理財機構和大型券商推薦的積極型投資組合中，先鋒（Vanguard）以旗下四檔指數型基金為基本元件，WealthFront推薦八檔，Future Advisor十檔，嘉信理財（Charles Schwab）為18檔，在2010～2019年中的大多頭時期，先鋒表現最好。

VVIP 會員限定！ 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 使用活動金幣灌溉優質新聞，抽 iPhone 11、仟元現金。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 剩餘的活動金幣 枚 活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途。參與贊助後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 贊助好新聞 如何使用金幣灌溉新聞 × ■ 活動時間 2019年10月21日 - 2019年11月20日 ■ 活動辦法 活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。 ■ 贊助說明 聯合新聞網與經濟日報合計，共有 3,000 枚金幣。

每篇文章僅能贊助一次，每次扣 10 枚金幣。

不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)

越多天登入贊助，中獎機率越高。(一天把3,000枚金幣發完，同等有一次抽 獎機會，分30天把金幣發完，同等有30次抽獎)

活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高 × 提醒：您今天尚未使用活動金幣 點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。

iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

越多天登入贊助，中獎機率越高！

先鋒的投資組合包括投資全球股票的VTSAX、VTIAX分別投資52%、28%，全球債市的VBTLX和VTABX各投資12%、8%，也就是股債八比二的組合，期間繳出的年化複合報酬率有8.92%。

表現第二好是WealthFront的八檔組合，共投資VEA、VWO、VTI、VTV、VOE、VBR、BNDX、BND等八支ETF，同樣以股債八比二來計算，其不經通膨調整的年化複合報酬率為8.17%。第三是Future Advisor，前三檔也買進VEA、VWO、VTI外，另納入VNQ、VNQI、VTV、VB、EFV、SCHZ和VTIP，年化報酬率約7.68%。

至於嘉信推薦的20檔ETF，包括BNDX、FNDX、SCHX、FNDA、SCHA、FNDF、SCHF、FNDC、FNDE、SCHE、SCHC、IAU、SCHH、SHYG、EMLC、VMBS、ITRI和其他ETF（比重最低），未考量通膨的報酬率為7.53%。

阿爾發創辦人暨董事長陳志彥指出，近年經驗顯示，先鋒組合雖然只透過四檔基金，買入全球股票和債券，但這兩大基礎資產的配置比重高，價格走多時對於績效挹注更彰顯，顯示「簡單」可作為投資組合的參考原則之一。

法人分析，積極型組合運用簡單配置的效益可能更加顯著，主要是挑選這類組合的投資人更能承擔特定資產的比重偏高，另外是愈簡易的組合，也有好管理、成本低等優勢。