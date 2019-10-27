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迎戰數位金融 遠銀打造故事分行

2019-10-27 12:26經濟日報 記者仝澤蓉／台北即時報導

數位金融時代來臨，當客戶愈來愈少走進銀行，銀行分行該何去何從？除了輔以智能科技，銀行在開設分行時也走向特色化經營，遠東商銀新開幕營運的復興分行，首創以故事分行為定位，藉由創新的空間運用，要與客戶及復興北路、民權東路交織的生活圈一起創造精彩的故事。

遠銀復興分行以十樂活動互動牆迎賓，客戶藉由觸碰代表累積、感受、觸動 、牽手等人生四個階段的圖示，感受十樂故事與人生階段的連結，同時瞭解相關的產品及服務。

為了讓客戶樂於跑銀行，復興分行把最好的空間留給客戶，打造客戶專屬的樂活空間，不定期舉辦私廚料理、手沖咖啡、植物療癒等各類樂活主題講座 ，並提供客戶分享交流精彩的生命故事，與在地鄰里、機關社團或店家合作舉辦店家市集、私密旅遊經驗分享等活動，藉由交流，客戶也豐富彼此的人生故事。

遠銀表示，復興分行結合科技與十樂理念，創新設立投影玻璃外牆傳播、數位專區及行動e理專服務等多項特色服務，不只滿足客戶各項金融需求，也與客戶互動。

數位金融時代客人親自跑銀行的情況減少，遠東商銀打造有故事的新型態復興分行，讓跑銀...
數位金融時代客人親自跑銀行的情況減少，遠東商銀打造有故事的新型態復興分行，讓跑銀行增加更多趣味和溫馨。圖/遠東商銀提供
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