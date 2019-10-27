迎戰數位金融 遠銀打造故事分行
2019-10-27 12:26
經濟日報 記者仝澤蓉
／台北即時報導
數位金融時代來臨，當客戶愈來愈少走進銀行，銀行分行該何去何從？除了輔以智能科技，銀行在開設分行時也走向特色化經營，遠東商銀新開幕營運的復興分行，首創以故事分行為定位，藉由創新的空間運用，要與客戶及復興北路、民權東路交織的生活圈一起創造精彩的故事。
遠銀復興分行以十樂活動互動牆迎賓，客戶藉由觸碰代表累積、感受、觸動 、牽手等人生四個階段的圖示，感受十樂故事與人生階段的連結，同時瞭解相關的產品及服務。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
活動期間您可獲得活動金幣 3,000 枚，當您看到優質新聞，即可點按文章中的「贊助好新聞」按鈕贊助該篇文章，且可隨時至會員中心查詢目前金幣的使用狀況。
■ 贊助說明
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- 不限一天能贊助幾篇文章。(可一天把3,000枚金幣發完，亦可一天發100枚、 分30天把金幣發完)
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■ 活動贈品
活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。
- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
- 灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位
- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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為了讓客戶樂於跑銀行，復興分行把最好的空間留給客戶，打造客戶專屬的樂活空間，不定期舉辦私廚料理、手沖咖啡、植物療癒等各類樂活主題講座 ，並提供客戶分享交流精彩的生命故事，與在地鄰里、機關社團或店家合作舉辦店家市集、私密旅遊經驗分享等活動，藉由交流，客戶也豐富彼此的人生故事。
遠銀表示，復興分行結合科技與十樂理念，創新設立投影玻璃外牆傳播、數位專區及行動e理專服務等多項特色服務，不只滿足客戶各項金融需求，也與客戶互動。
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