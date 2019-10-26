台灣人壽祖孫三代健走 跨世代陪伴力量友善高齡

2019-10-26 21:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



台灣人壽推動高齡健康，同時呼籲家庭支持力量，連續八年舉辦祖孫三代健走活動，26日上午在台北馬場町紀念公園登場，由董事長黃思國率領公司高階長官鳴槍起走，與民眾一起走完全程3公里的路程，除台北場外，預計11月23日在台中太平區坪林森林公園舉辦，北中兩場串聯，號召上萬民眾共襄盛舉，共享家人團聚的美好時光。

黃思國表示，推動自主健康管理觀念，尤其現代人都活很久，保有健康的身體，才是愛自己也愛家人；祖孫三代健走活動就是希望不同世代的家庭成員，都要為自己的健康付出努力。

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今年特別邀請中華民國老人福利推動聯盟、弘道老人福利基金會、老五老基金會及畢嘉士基金會等公益夥伴參與設攤，設計許多高齡模擬體驗、記憶大考驗、認識長照服務等關卡。

現場最特別的是有各式數位體感電玩攤位，如switch、xbox、z wift腳踏車及mini baseball等，讓大、小朋友及爺爺奶奶，共同體驗數位科技帶來的趣味，讓長輩在家人陪伴下感受運動的美好，降低對數位的恐懼，進而喜歡運動促進自主健康。

主舞台區安排曾獲得台灣阿卡貝拉大賽冠軍的「闊樂集樂團」熱鬧開場，緊接著由潘若迪與passion sisters超活力暖身操，最後由深受大小朋友喜愛的YOYO台哥哥姐姐和阿龍帶來的帶動唱讓現場熱鬧滾滾。

參加者表示，健走途中提供香蕉、巧克力、水等補給品，還有「家庭成員馬克杯」完走禮，富有意義又實用，讓人想要收集。