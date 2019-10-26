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全球知名建築團隊MVRDV 台中首場開講

2019-10-26 19:27經濟日報 記者宋健生／即時報導

由台中市室內設計裝修公會與台中市都發局主辦的「2019國際學術演講會」，今（26）日在台灣大道市政大樓開講，今年邀請國際知名的MVRDV建築團隊，與現場600多名設計師進行建築作品交流與設計經驗分享。

每年都會邀請國際建築大師來台舉辦學術演講的台中市室內設計裝修公會，今年為配合市長盧秀燕「逐步打造台中成為全球宜居城市」的理想，特別從荷蘭邀請近年來在國際建築舞台發光發熱的新銳建築團隊MVRDV來台中演講。

「2019國際學術演講會」今年以「藉由指標性建築來改變城市」為主題，邀請MVRDV建築規劃事務所合夥人JAN KNIKKER主講。

MVRDV是國際建築界中知名的新銳建築團隊，於1993年由三位荷蘭籍建築師Winy Maas、Jacob van Rijs及Nathalie de Vries一起創立。在三位合夥建築師的領導下，超過200位不同國籍的文化的團隊成員，在建築、城市和景觀領域進行設計和研究。

台中市室內設計裝修公會理事長李仲立表示，MVRDV非常關注全球社會發展趨勢，不論在建築、都市設計或在景觀設計中，他們都希望表達一種對社會生活狀態獨有的理解和關懷。

透過事務所內部來自不同文化背景的國際建築師與都市規劃師合作，因應不同尺度的專案內容相互激發靈感。

李仲立指出，2000年MVRDV在阿姆斯特丹的Wozoco老年公寓作品，贏得荷蘭建築師協會頒發的大獎，自此給MVRDV帶來大量的客戶。

截至目前為止，其設計作品超過800件，遍及全球45個國家，包括鹿特丹拱廊市集、台南預計2020年完工的新化果菜市場、108個方盒子組成的「台北CITY ONE」南海雙子星建築等，這些都是指標性建築將改變城市的最好印證。

台中市都發局長黃文彬表示，MVRDV的設計領域非常廣泛，從景觀、建築到室內設計，其設計以人文及永續發展環境滿足不同需求，希望透過演講汲取靈感及經驗借鏡，為台中市提供新的生活形式。

黃文彬說，台中市繼台中國家歌劇院後，將在水湳經貿園區打造結合美術館、圖書館的「台中綠美圖」，此案已於9月16日開工，預計2022年完工。

市府也於今年9月初至英國及荷蘭考察，針對空汙整治、舊城再生、市場活化、台中巨蛋設計等政策，汲取國外經驗，期望為市民帶來更好的台中市。

都發局指出，市府目前積極打造花博園區作為2020台灣燈會的據點，也持續推動舊城美學體驗、共好社宅計畫、水湳智慧營運中心，希望透過演講會強化美學設計，進而發展城市文化、觀光並改善環境。

台中市室內設計裝修公會執行長王群瑋說，今天活動除了感謝都發局共同主辦，也要感謝台中市大台中建築師公會、台中市不動產開發公會、台中市大台中不動產開發公會、台中市建築經營協會、大陸建設協辦，以及BOLON波龍藝術的獨家贊助。

由台中市室內設計裝修公會與台中市都發局主辦的「2019國際學術演講會」，今日在台...
由台中市室內設計裝修公會與台中市都發局主辦的「2019國際學術演講會」，今日在台灣大道市政大樓開講。記者宋健生／攝影
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