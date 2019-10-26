富邦人壽「青銀連心·共樂同行」 3000人台中活力健走

2019-10-26 18:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／即時報導



富邦人壽長期關懷高齡、失智議題，今（26）日與台中市運動局及共照中心、學校及公益團體等舉辦「青銀連心．共樂同行」活動，現場湧入逾3,000名民眾參與，氣氛熱鬧滾滾。這項富邦人壽在地生活圈系列活動，今年也邁入第八年。

富邦人壽規劃了愛心公益市集、混齡桌遊賽、活力健走的三合一活動，其中，公益市集認捐逾百萬公益金，讓參與活動的民眾不僅能顧健康、防失智，還能響應公益，用愛心溫暖在地，展現青銀共樂新生活態度。

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富邦人壽總經理陳俊伴表示，在地生活圈系列活動結合在地政府、公益團體、共照中心、學校等力量與資源，落實高齡及失智在地化關懷，並同步提升國人對健康促進的重視。

富邦人壽身為「國民品牌」，不僅提供全方位專業金融服務，更鼓勵全體員工進一步化身在地親土親民的友善好鄰居，由當地員工深入在地城鄉所需，積極打造青銀共樂的共好生活圈，發揮企業正向影響力。

台中市政府近年亦持續關注高齡及失智議題，今年不僅大幅拓增8個「失智共同照護中心」及24個「失智社區服務據點」，也陸續於116個社區開辦健康促進課程，提供失智症家庭更全面的照護服務。

為將台中打造成一個活力的運動健康城市，富邦人壽特別與市府攜手推動健康促進觀念，透過這場活動鼓勵市民攜老扶幼培養健走習慣，也藉由趣味的益智桌遊拉近世代距離，為城市注入滿滿的健康與活力。

富邦人壽與陽明大學共同發表的「50+健康方程式」發現，民眾只要依循自己的體能狀況，穩定增加每日健走步數，可有效降低心血管疾病與認知衰退風險（即罹患失智症風險）。

富邦人壽這次號召3,000名大台中民眾，一起上草悟道樂活健走，不只為了自己的身體健康，也結合公益關懷號召市民關注失智課題、響應失智關懷，富邦人壽為每位參與健走的民眾捐出50元公益金給台灣失智症協會，協力推動失智友善工作環境。

此外，為傳遞健康促進觀念，並鼓勵更多人投入健走行列，富邦人壽同時擴大推出雲端健走活動「Walk! Walker!喵星人健走點點名」，號召全台國人從每天健走6,000步開始。

活動期間只要上Facebook粉絲專頁「富邦人壽是怎young」於活動貼文下方上傳每天步數，參與民眾還能周周抽「健康獎勵金」，穩定增加自己的每日平均步數，循序漸進地走出健康人生，活動即日起至11月9日止。

今天，富邦人壽還集結大台中地區500名員工打造「愛心公益市集」，50個攤位從草悟道排開，數百件二手好物、超值良品等民眾尋寶帶回家。