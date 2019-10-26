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台壽連八年辦祖孫三代健走 北中串聯上萬人響應

2019-10-26 17:00經濟日報 記者林子桓／即時報導

中信金控旗下子公司台灣人壽長期推動高齡健康，同時呼籲家庭支持力量，已連續八年舉辦祖孫三代健走活動，今（26）日上午在台北馬場町紀念公園熱力登場。由董事長黃思國親自率領公司高階長官鳴槍起走，與民眾一起走完全程三公里的路程。

除台北場外，預計11月23日在台中太平區坪林森林公園舉辦，北中兩場串聯，號召上萬民眾共襄盛舉，共享家人團聚的美好時光。

台灣人壽董事長黃思國表示，這幾年台灣人壽很不一樣，數位金融創新服務是公司轉型的重點，如「保險理賠即時匯款系統」及「e-Bill立即繳服務」，讓繳費及理賠申請更即時便利，做到顧客在哪裡，服務就到哪裡。

台灣人壽轉變這麼多，唯一不變的是推動自主健康管理觀念的用心，尤其現代人都活很久，保有健康的身體，才是愛自己也愛家人；祖孫三代健走活動就是希望不同世代的家庭成員，都要為自己的健康付出努力。

台壽表示，今年不僅《康健》雜誌共同響應，也特別邀請中華民國老人福利推動聯盟、弘道老人福利基金會、老五老基金會及畢嘉士基金會等公益夥伴參與設攤，設計許多高齡模擬體驗、記憶大考驗、認識長照服務等關卡。

此外，現場最特別的是有各式數位體感電玩攤位，如switch、xbox、z wift腳踏車及mini baseball等，讓大、小朋友及爺爺奶奶，共同體驗數位科技帶來的趣味，讓長輩在家人陪伴下感受運動的美好，降低對數位的恐懼，進而喜歡運動促進自主健康。

主舞台區更是熱鬧非凡，由曾獲得台灣阿卡貝拉大賽冠軍的「闊樂集樂團」熱鬧開場，緊接著由潘若迪與passion sisters超活力暖身操將現場推入高潮，魅力四射舞力全開。最後由深受大小朋友喜愛的YOYO台哥哥姐姐和阿龍帶來的帶動唱，小朋友們開心唱跳的可愛模樣，讓現場熱鬧滾滾。民眾紛紛表示，健走途中不僅貼心提供香蕉、巧克力、水等補給品，連「家庭成員馬克杯」完走禮，更是富有意義又實用，讓人想要收集。

「祖孫三代健走一起趣」台中場預計11月23日在坪林森林公園舉辦，歡迎民眾踴躍報名並關注「祖孫三代健走一起趣」FB活動粉絲專頁。

台灣人壽今（26）日舉辦「2019祖孫三代健走一起趣」台北場，董事長黃思國（鳴笛...
台灣人壽今（26）日舉辦「2019祖孫三代健走一起趣」台北場，董事長黃思國（鳴笛者左6）及總經理莊中慶（鳴笛者左5）率公司高階主管們，與現場超過6,500多位參與的民眾、保戶、員工們一起走出健康。 圖／台灣人壽提供
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台灣人壽董事長黃思國致詞。記者林子桓／攝影
台灣人壽董事長黃思國致詞。記者林子桓／攝影
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台灣人壽今（26）日舉辦「2019祖孫三代健走一起趣」台北場，董事長黃思國（左4...
台灣人壽今（26）日舉辦「2019祖孫三代健走一起趣」台北場，董事長黃思國（左4）及總經理莊中慶（左3）率公司高階主管們，與現場超過6,500多位參與的民眾、保戶、員工們一起走出健康。 圖／台灣人壽提供
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