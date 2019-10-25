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把脈明年全球經濟趨勢　專家看好：寬鬆貨幣金動股揚

2019-10-25 23:05聯合報 記者鄒秀明／即時報導

台北金融研究發展基金會與《今周刊》今天共同主辦2019 傑出基金金鑽獎公益活動「展望 2020 全球經濟趨勢論壇」，邀請多名財經專家，針對經濟、投資趨勢，分享專業觀點；整體來看，明年市場走勢，可用「寬鬆貨幣、金動股揚」來形容，黃金有上漲空間，股市表現仍樂觀。

「展望 2020 全球經濟趨勢論壇」邀請元大投信投資長林祖豪、安聯投信產品首席蔡明潔、國泰投信全球經濟與策略研究處副總經理王誠宏，以及野村投信海外投資部主管呂丹嵐等財經專家，針對明年經濟、投資趨勢，分享看法；呂張投資團隊總監呂宗耀則以「2020年投資展望」為題，精闢剖析國際與台灣投資趨勢。

林祖豪表示，就當前情勢來看，未來行情不易預測，建議投資人對投資標的、時間和地點，要「分散、分散、再分散。」

蔡明潔認為，明年市場波動有加大傾向，很難抓到短線趨勢，預估美國總統川普會在大選前，放出有利股市的正面訊息；因此「增加多元性資產，債券資產往上加，會比較符合環境變化。」

王誠宏解析，當前景氣已落底，並未出現系統性危機，接下來就要邁入新的景氣循環週期，預估2020上半年，會有越來越多數據顯示，景氣在「反轉往上」。

呂丹嵐強調，受惠於低基期，預估2020年首季，經濟數據不會太難看，體質好、實力強的企業，就會推出新產品，競爭者也會跟進；此外，企業端會比消費端有看頭，以5G為例，明年的應用會先出現在企業端，「B2B表現會比較好，對消費者的影響，還沒這麼大。」

呂宗耀則用「寬鬆貨幣、金動股揚」8字，為明年的經濟、投資趨勢定調；他認為，就當前狀況來看，負利率蔓延全球，資金一定會移動，全球經濟成長趨緩、地緣政治動盪，股市卻走揚，就是因為「資金又開始寬鬆」。

呂宗耀表示，2020年將持續「富者越富、貧者越貧、沒有均富」的趨勢，企業、國家，繼續搶奪已經鈍化的消費力。

呂宗耀預估，貿易戰不會停火，跨國供應鏈將隨之調整，企業為降低風險、將本求利，轉向小國下單機率高，這正是台灣的優勢；明年黃金仍有上漲空間，「股市絕對樂觀」。

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