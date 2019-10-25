厚實資本 永豐金與永豐銀將合計發債200億元

2019-10-25 19:45 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／即時報導



永豐金。本報資料照片 分享 facebook 為迎接不確定的明年市場，國銀近年來普遍選在第4季發債強化資本並提升資本適足率，永豐金與旗下永豐銀行今（25）日同步輸入股市觀測站，宣布將分別發行普通公司債50億元與150億元的次順位金融債券，合計共計募資200億元資金，為明年全球金融市場波動變化即早做好準備。

永豐金今日輸入股市觀測站公告，經董事會決議擬發行不超過十年期的109年度第1次無擔保普通公司債，發行總額不超過新台幣50億元，視市場狀況一次或分次發行，每張面額100萬元，以票面金額十足發行，利率依視市場狀況而定，以不超過年利率0.9%為原則，資金用途主要是預計2020年第1季償還債務所用，將委託關係企業旗下永豐金證券及永豐銀行負責公開承銷。

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同時永豐金也代永豐銀公告，董事會決議將發行上限金額為新台幣150億元（或等值外幣）的次順位金融債券，包括面額、價格、利率都視市場狀況而定，主要用途是提升資本適足率及籌措中長期資金。據公司表示，2019年第2季底永豐銀的合併資本適足率為13.55%，第一類資本適足率11.68%。待主管機關核准後，於核准期限內分次發行。據金管會現行對一般銀行資本的規定，普通股權益比率、第一類資本比率及資本適足率應符合7%、8.5%及10.5%之最低標準。永豐金都符合。

不過明年開始金管會要求系統性銀行需額外提列緩衝資本2%及內部管理資本2%，共增加4%資本，永豐金目前雖然不在五大系統性銀行之列，但各家銀行市占率差異不大，為充實資本以因應未來主管機關的要求，加上明年利率與市場變化難測，也有提早因應準備的意義。

永豐銀今年元月中旬才發行50億元的金融債，包括第1期無擔保無到期日非累積次順位金融債20億元，以及發行2019年第2期無擔保次順位金融債30億元，其中第2期無擔保次順位金融債可以分為甲券以及乙券，分別為12億元以及18億元，發行利率分別為固定年利率1.4％以及1.55％。接10月底又再次發債，金額更高達150億元，若年底前完成，累計全年將發債200億元。

過去認為國銀透過發行金融債券，可以強化資本，提升資本適足率，加上新的會計準則上路，金融機構因應新的會計準則，資產負債表出現變動，損益動輒受到國際金融市場波動而有衝擊，必須隨時做好準備，迎接隔年的國際金融市場波動變動。