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麗寶上海人民幣26億元聯貸案 兆豐銀主辦

2019-10-25 18:56經濟日報 記者林子桓／台北即時報導

國內銀行的聯貸業務競爭十分激烈，以企業金融業務見長的兆豐銀行，在聯貸市場仍然穩居龍頭地位。兆豐銀行持續加碼拚市佔率，成功籌組麗寶（上海）房地產開發10年期人民幣26億元（約新台幣117億元）聯貸，並同時擔任主辦行及管理銀行，今（25）日由兆豐銀行總經理蔡永義與麗寶集團總裁吳寶田共同完成簽約。

本案將提供麗寶上海公司償還既有金融負債暨支應資本支出及營運週轉所需，由兆豐銀行擔任統籌主辦暨管理銀行，還有台灣銀行、合作金庫銀行及土地銀行共同主辦，全案共獲10家銀行之支持及參與，參貸相當踴躍，超額認參達1.27倍，顯示銀行團對麗寶集團深具信心。

麗寶集團於上海虹橋商務核心區投入近10年所開發的「虹橋麗寶廣場」包含辦公樓及主題商場，總面積達70,000坪，其中20,000多坪之商場於今年9月盛大開幕營運。「虹橋麗寶廣場」具地理位置優勢，商場打造包含富有台灣特色之六大主題空間，引進許多品牌首店並打造文創孵化平台，預計未來除可成為商務人流匯集地外，更是休閒購物之全新體驗據點。

兆豐主辦麗寶(上海)房地產開發人民幣26億元聯貸案，由兆豐銀行總經理蔡永義（左）...
兆豐主辦麗寶(上海)房地產開發人民幣26億元聯貸案，由兆豐銀行總經理蔡永義（左）及麗寶集團總裁吳寶田（右）共同簽約。兆豐銀／提供
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