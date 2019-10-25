內政部系統更新 土地開發進度全面公開

2019-10-25 18:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 程士華 ／台北即時報導



土地開發資訊系統全面更新，內政部今（25）日表示，即日起已將市地重劃與農村社區土地重劃資訊導入系統中呈現，未來不動產業者及營建業者可以透過一站式資訊服務，取得全台規畫中的土地開發資訊，包括時程、開發總面積、相關區位及現勘照片，有助於業者發掘合適的投資標的。

官員表示，土地開發資訊系統於今年4月上線，但當時僅將區段徵收案件率先開放民眾查詢，此次系統更新，將政府歷年辦理完成、辦理中及規畫中的市地重劃及農村社區土地重劃案件，悉數納入建置系統當中。

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官員強調，系統建置有各開發區現況影像，業者及民眾可隨時透過視覺化的方式，運用透過行政區、開發方式及辦理進度等條件設定，查詢到各地的土地開發進度，並直接於網站系統上找到開發總面積、土地所有權分布、審議情形及辦理進度等資料，將來會由各地方政府也會定期更新，提供最即時的開發作業資訊。

據內政部統計，截至2018年底止，全國共完成市地重劃1,040區，面積1萬6,853公頃，取得公共設施用地5,703公頃，提供可建築用地面積1萬819公頃；另辦理農村社區土地重劃共56區，面積409公頃。