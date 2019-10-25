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生前契約成金融業黑洞？龍巖：同業應依法提撥信託金

2019-10-25 18:50經濟日報 記者陳美玲／台北即時報導

針對有立委質疑生前契約恐成金融業黑洞，龍巖（5530）今（25）日發表聲明表示，龍巖是業界率先提撥生前契約的守法業者，信託金額更是全台最大，認為若外界質疑，希望金管會能積極採取監管行動，並呼籲同業應依法提撥信託金，消費者也應該慎選合法業者。

截至今年第3季，國內共有35家合法生前契約業者，信託金額146億元，其中龍巖提撥金額達111.36億元，占信託總額的76%；龍巖指出，集團身為業界率先提出生前契約信託的守法業者，更是全台提撥最多信託資金的模範生，希望金管會能積極採取監管行動。

龍巖強調，集團以誠信立業，每筆交易均如實開立發票，並將生前契約預收費用依法筆筆提撥75%交付信託，每年由主管機關與會計師查核皆符合法令規範，誠信守法絕對可受公評。龍巖重視消費者權益，自我要求甚至超越法令規範，信託資金的相關資訊，皆公開透明地公告在龍巖官網上，並提供消費者「生前契約信託專戶查詢」網站，可個別查詢所持有之生前契約信託專戶提撥情形，提供消費者安心的保障。

龍巖指出，集團所有財務規畫皆以高標準的公司治理原則自我要求，買進彰化銀行之股票絕非使用生前契約之信託資金，而是以公司自有資金合法進行的財務投資，自2013年起即陸續買入且長期持有。截至今年第2季財報公布的資訊，龍巖對彰銀的持股比約為3.92%。龍巖為上市櫃企業、重視公司治理，已連續五屆獲得公司治理評鑑名列前5%之優良企業。

另外，龍巖注重永續經營與企業社會責任，也贊同立法委員呼籲政府部門應更加重視生命服務產業的監管要求，因此深切期盼目前在立法院業已協商完成的殯葬管理條例修法提案能盡速通過，此次修法草案內容，除大幅強化殯葬管理的監管機制，也規範了管理費專戶專款專用的辦法，並增訂業者必須投保強制財產保險，以及預收管理費專戶交付信託的雙重監管。若修法通過，勢必會增加業者經營成本與負擔，但因此能夠健全產業的秩序，對消費者也會更有保障。

龍巖生前契約
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