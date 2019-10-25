遠傳總座井琪透露 用AI協助警方抓詐騙犯絕招

2019-10-25 17:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 何佩儒 ／即時報導



遠傳電信（4904）今（25）日公布，自2018年起協助警方，利用大數據、人工智慧（AI）等核心技術揪出詐騙犯，成效卓著，獲刑事警察局頒獎，警政署刑事警察局長黃明昭肯定遠傳電信在協助警方打擊詐騙案件的積極投入，遠傳電信總經理井琪親自出席領獎，並與外界分享遠傳利用核心技術打擊詐騙的秘密。

井琪表示，根據官方的統計，台灣每年累積有超過42億元的詐騙金額，換算下來可足足購買400萬份的雞排與珍珠奶茶，且平均每天就有3位國人被騙。遠傳自2018年8月接到刑事警察局的協助需求，展開「打詐」的霹靂行動，同時化被動為主動，與警方攜手積極打擊詐騙。這項創新的AI應用，遠傳已申請專利，未來也會導入信用卡的犯罪預防，將犯罪預防的商機延伸至海外或是合作夥伴。

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井琪分享，去年8月，遠傳接到刑警局要求協助後進行分析，發現許多用易付卡的詐騙電話源自廈門地區。原來因為「遠傳在金門的訊號太好」，意外的成為詐騙犯的首選，得以從境外撥打台灣電話。為了從源頭解決問題，遠傳派出工程團隊去金門調整基地台訊號，還實際搭船至海中央測試訊號強度，讓金門的用戶不受影響，但在10公里外的廈門就收不到遠傳的訊號，第一步就成功的讓詐騙電話減少了近四成。