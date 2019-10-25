全台首創 遠銀打造有故事的新型態分行

2019-10-25 17:13 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ／即時報導



當客戶愈來愈少走進銀行，銀行分行該何去何從？遠東商銀新開幕的遠東商銀復興分行，首創以故事分行微定位，藉由創新的空間運用，要與客戶及復興北路、民權東路交織的生活圈一起創造精采的故事。

據悉，復興分行的特點，除了分行實體空間釋放出來與VIP共享，提供場地設備以外，另一特點則是新科技觸控牆面與全面無實體單據臨櫃交易，客戶只需利用iPad填個人ID即可，沒有存提匯換匯單據。

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活動金幣僅能作為灌溉新聞使用，不能折現、亦不能另作其他用途；活動結束後系統將自動回收金幣並關閉該功能。

參與灌溉新聞後，可以參加活動抽獎，並成為 udn 產品的搶先使用者。 ■ 活動贈品 協助獎：U利點數 200 元， 500 位

灌溉獎：現金獎 5000 元，共 20 位

成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位 活動結束後，將由系統抽出得獎者，於 11/30 前公佈得獎名單，並以 e-mail 方式通知得獎者領獎。 中獎名單 個資聲明 注意事項 × 恭喜您獲得活動金幣 3,000 枚 在聯合新聞網及經濟日報網點按文章中的「贊助好新聞」，以活動金幣贊助該篇文章，支持心中優質新聞。iPhone 11、仟元現金....等您帶回家。

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遠東商銀復興分行以十樂活動互動牆迎賓，客戶藉由觸碰代表累積、感受、觸動、牽手等人生四個階段的圖示，感受十樂故事與人生階段的連結，同時瞭解相關的產品及服務。

此外，分行把最好的空間留給客戶，打造客戶專屬的樂活空間，不定期舉辦私廚料理、手沖咖啡、植物療癒等各類樂活主題講座，並提供客戶分享交流精采的生命故事，與在地鄰里、機關社團或店家合作舉辦店家市集、私密旅遊經驗分享等活動，藉由交流，客戶也豐富彼此的人生故事。