全台首創 遠銀打造有故事的新型態分行
2019-10-25 17:13
經濟日報 記者林子桓
／即時報導
當客戶愈來愈少走進銀行，銀行分行該何去何從？遠東商銀新開幕的遠東商銀復興分行，首創以故事分行微定位，藉由創新的空間運用，要與客戶及復興北路、民權東路交織的生活圈一起創造精采的故事。
據悉，復興分行的特點，除了分行實體空間釋放出來與VIP共享，提供場地設備以外，另一特點則是新科技觸控牆面與全面無實體單據臨櫃交易，客戶只需利用iPad填個人ID即可，沒有存提匯換匯單據。
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■ 活動時間
2019年10月21日 - 2019年11月20日
■ 活動辦法
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■ 活動贈品
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- 協助獎：U利點數 200 元， 500 位
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- 成長獎：iPhone 11 (64G)，共 2 位
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遠東商銀復興分行以十樂活動互動牆迎賓，客戶藉由觸碰代表累積、感受、觸動、牽手等人生四個階段的圖示，感受十樂故事與人生階段的連結，同時瞭解相關的產品及服務。
此外，分行把最好的空間留給客戶，打造客戶專屬的樂活空間，不定期舉辦私廚料理、手沖咖啡、植物療癒等各類樂活主題講座，並提供客戶分享交流精采的生命故事，與在地鄰里、機關社團或店家合作舉辦店家市集、私密旅遊經驗分享等活動，藉由交流，客戶也豐富彼此的人生故事。
復興分行結合科技與十樂理念，創新設立投影玻璃外牆傳播、數位專區及行動e理專服務等多項特色服務，不只滿足客戶各項金融需求，也與客戶互動。行動e理專服務讓客戶隨時隨地享有即時的財富管理諮詢及客製化的理財建議；專家即時通能整合式解決客戶多種理財需求，一鍵撥打專業財富管理團隊，可快速召開多人線上視訊會議，不受地點限制即時取得多方專家的諮詢服務；行動理專O2O雲端理財服務則讓客戶在理專的協助下，輕鬆完成線上身分認證及交易。
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