因應貿易戰台灣有錢人怎麼辦？46%增加現金

2019-10-25 16:37 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ／台北即時報導



瑞銀財富管理客戶策略辦公室針對全球高淨值投資者及企業家進行最新季度全球投資者情緒調查，台灣受訪者逾200位，調查結果顯示，面對貿易戰衝突，35%台灣的富裕投資人選擇出售持股，46%選擇增加現金配置。

瑞銀本次調查重點與台灣有關的包括，台灣富裕投資者對未來12個月短期的全球經濟樂觀情緒呈現下滑至48%，稍遜全球富裕投資者的樂觀度53％。

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台灣受訪者比較擔心長期經濟競爭力（52%），全球貿易衝突（49%）和政治環境（45%）；但亞太區的受訪者則最擔心全球貿易衝突（45%），網路安全（41%）和金融市場下跌（39%）。

本次調查顯示，台灣富裕投資者現金或現金等價物占投資組合的比例稍微上升了1個百分點，達到32％，高於全球投資者占比的27%。

面對持續多時的環球貿易摩擦，46%台灣投資者選擇平衡貨幣風險、46%選擇增加現金配置、30%選擇增加對沖、35%選擇出售股票，僅17%維持不變投資計畫。

對台灣富裕投資者而言，最感興趣的投資領域包含創造收益或收入、長期投資主題及可持續投資。創造收益或收入則包含增持優質高息股，增持高收益或新興市場債券和增持加強收益的結構型策略。

瑞銀財富管理客戶策略辦公室針對全球高淨值投資者及企業家進行最新季度全球投資者情緒調查，台灣受訪者逾200位，調查結果顯示，面對貿易戰衝突，35%台灣的富裕投資人選擇出售持股，46%選擇增加現金配置。

瑞銀本次調查重點與台灣有關的包括，台灣富裕投資者對未來12個月短期的全球經濟樂觀情緒呈現下滑至48%，稍遜span class="MiddleTypoUnderLineRed" id="72310c6a-8ed3-4eba-bdca-f6364084a6fb_0">遜全球富裕投資者的樂觀度53％。

台灣受訪者比較擔心長期經濟競爭力（52%），全球貿易衝突（49%）和政治環境（45%）；但亞太區的受訪者則最擔心全球貿易衝突（45%），網路安全（41%）和金融市場下跌（39%）。

本次調查顯示，台灣富裕投資者現金或現金等價物占投資組合的比例稍微上升了1個百分點，達到32％，高於全球投資者畫比的27%。

面對持續多時的環球貿易摩擦，46%台灣投資者選擇平衡貨幣風險、46%選擇增加現金配置、30%選擇增加對沖、35%選擇出售股票，僅17%維持不變投資計畫。

對台灣富裕投資者而言，最感興趣的投資領域包含創造收益或收入、長期投資主題及可持續投資。創造收益或收入則包含增持優質高息股，增持高收益或新興市場債券和增持加強收益的結構型策略。