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北富銀行動銀5.0推出一年 用戶數衝破93萬人

2019-10-25 14:21經濟日報 記者葉憶如／即時報導

今年北富銀以「富邦行動銀行5.0」、「全球ETF智能理財-奈米投」、「富邦共通QR code」贏得亞太金融領域中最高榮譽《亞洲銀行家（The Asian Banker）》的肯定。

據統計，北富銀行動銀行5.0自去年11月推出至今，活躍用戶數已超過93萬人，與去年同期相比成長近40%。

奈米投上線6個月已有超過12,000人參與投資，高達98%客戶呈現投資正報酬。

針對小型商家的需求所開發「富邦共通QR Code」，首創將本土支付（LuckyPAY）與跨境支付（微信支付）的QR code合為一體，一個QR code可完成信用卡、帳戶支付與微信支付收款，且商家不需安裝刷卡機設備、不需準備大量零錢、不需處理繁雜帳務、不需擔心竊賊等，金流管理變得更有效率。

10月23日北富銀獲得亞洲知名財經媒體《亞洲銀行家（The Asian Banker）》2019年度台灣獎項計畫「台灣最佳移動化產品」、「台灣最佳數字品牌建設項目」及「台灣最佳支付服務」獎。《亞洲銀行家》自2013年起於台灣舉辦「亞洲銀行家台灣獎項計畫」表彰當年度於各個領域表現傑出的銀行，此獎項被認為是亞太金融領域中最高榮譽的獎項之一。

「富邦行動銀行5.0」將自主權交還客戶，讓客戶可依喜好、習慣自行設計富邦行動銀行首頁功能；另外行動銀行獨有的「邦你記」、「邦你存」功能，能協助客戶輕鬆管理資金；還有一項專為家庭量身打造的「e家付」，當父母想獎勵孩子時，只需滑動手機螢幕，獎勵就可以直接存入孩子的帳戶，並紀錄獎勵原因，為孩子的成長留下珍貴的印記。創新而人性化的應用讓北富銀獲得「台灣最佳移動化產品」獎。

今年10月23日北富銀以「富邦行動銀行5.0」、「全球ETF智能理財-奈米投」、...
今年10月23日北富銀以「富邦行動銀行5.0」、「全球ETF智能理財-奈米投」、「富邦共通QR code」獲得亞洲知名財經媒體《亞洲銀行家（The Asian Banker）》2019年度台灣獎項計畫「台灣最佳移動化產品」、「台灣最佳數字品牌建設項目」及「台灣最佳支付服務」獎。 圖/北富銀提供。
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