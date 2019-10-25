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資策會攜東京都市大學 推動資通訊前瞻研發與人才培育

2019-10-25 13:18經濟日報 記者蕭君暉／即時報導

為擴散台、日資通訊先進研發成果、人才培訓機制交流，以及共同協助兩國業者開拓全球產業市場，資策會與東京都市大學今日由資策會卓政宏執行長與東京都市大學三木千壽校長，代表雙方正式簽署合作備忘錄（MOU），期盼未來能共同運用雙邊在AI、5G與物聯網領域的技術、經驗與場域，積極開展各式產學研合作。

東京都市大學前身為「武藏高等工科學校」，於1929年設立，在產業、運輸、建築與城市規劃領域享有盛名，長年以優異的產學合作實績與學生的超高就業率著稱。

在現任三木千壽校長主導下，致力以未來城市為主軸，推動具時代特色之跨域經營；所屬東急（TOKYU）集團，年營業額約2.6兆日圓，總員工數4.7萬人，旗下計有101家連鎖飯店、244家連鎖百貨與超市、住宅年供給量1,565戶、陸空交通網的年乘載旅客達13.3億人次，主要海外分支據點遍及美、澳、東協與兩岸三地。

三木千壽指出，資策會與東京都市大學的合作交流始自2014年，初期緣起於城鄉政策研究，其後逐步延伸至智慧零售、體感服務、地方創生等領域之顧問交流與技術媒合，近年則具體擴大到政策、技術交流與學生實習合作等，主題包含人口政策、AI影像辨識、5G資安、智慧醫療及金融科技等熱門議題。

奠基於前述合作基礎，資策會與東京都市大學決定正式攜手，深化並擴大雙邊的合作，盼能成為跨國型產學研合作之典範，卓政宏指出，資策會近年亦陸續與台大、北科大、中正大學等機構，開展密切合作，此次資策會與東京都市大學除將奠基於現有合作之上，培育更多靈活運用次世代ICT科技的跨國尖端人才外，亦將開展更多次世代前瞻技術的共同研發，並相互協助研發成果的海外擴散，為台日雙邊產業技術的深度交流，樹立學研跨國合作之新典範。

展望未來，雙方將秉持互惠互利之理念，深化次世代前瞻技術的交流、相互推廣研發成果、進而為台日雙邊的友好發展，培育更多靈活運用次世代ICT科技的跨國尖端人才。

資策會執行長卓政宏（中）與東京都市大學校長三木千壽（左2）今天代表雙方，正式簽署...
資策會執行長卓政宏（中）與東京都市大學校長三木千壽（左2）今天代表雙方，正式簽署合作備忘錄（MOU）。圖／資策會提供
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